В Грязях горела «Хендай Соната»

Автомобиль загорелся прямо на дороге.

Вечером 8 августа на улице 30 лет Победы у автомобиля «Хендай Соната» загорелся моторный отсек. Очевидцы вовремя смогли потушить пламя и не дали ему распространиться на всю машину, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.



В тот же день в Грязях на улице Хлебозаводской сгорела кровля бесхозного строения, а в селе Казинка Грязинского района сгорела надворная постройка.



Всего за минувшие сутки в Липецкой области зарегистрированы шесть пожаров.

