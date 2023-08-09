Происшествия

17 минут назад

В Грязях горела «Хендай Соната»

69
#МЧС #пожар
В Грязях горела «Хендай Соната»

Автомобиль загорелся прямо на дороге.

Вечером 8 августа на улице 30 лет Победы у  автомобиля «Хендай Соната» загорелся моторный отсек. Очевидцы вовремя смогли потушить пламя и не дали ему распространиться на всю машину, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

В тот же день в Грязях на улице Хлебозаводской сгорела кровля бесхозного строения, а в селе Казинка Грязинского района сгорела надворная постройка. 

Всего за минувшие сутки в Липецкой области зарегистрированы шесть пожаров.
69
#МЧС #пожар

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
17
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

Две фуры столкнулись в лобовую на трассе «Дон»
#авария #ДТП
Две фуры столкнулись в лобовую на трассе «Дон»

5 минут назад

Происшествия
Из ТРЦ «Малибу» эвакуируют посетителей и персонал
#эвакуация #ТРЦ
2
Из ТРЦ «Малибу» эвакуируют посетителей и персонал

54 минуты назад

Происшествия
25-летний ельчанин подрядился работать на мошенников и забрал у пенсионеров 2 миллиона
#мошенничество
5
25-летний ельчанин подрядился работать на мошенников и забрал у пенсионеров 2 миллиона

сегодня, 08:39

Происшествия
Липчанку обманули при бронировании номеров в доме отдыха на Черном море
#мошенничество
18
Липчанку обманули при бронировании номеров в доме отдыха на Черном море

вчера, 22:01

Происшествия
Пропавшую 82-летнюю женщину отыскали с помощью служебной собаки
#пропавшие без вести
8
Пропавшую 82-летнюю женщину отыскали с помощью служебной собаки

вчера, 19:26

Происшествия
Автомобиль «Киа Рио» улетел в кювет: пострадавшие ищут очевидцев
#ДТП
44
Автомобиль «Киа Рио» улетел в кювет: пострадавшие ищут очевидцев

вчера, 16:15

Происшествия