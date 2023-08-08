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57 минут назад

Семьям могут компенсировать 30% расходов на аренду жилья

21
#аренда

Семейные пары любого возраста, которые проживают в официальном браке более трех лет, смогут получать субсидию на аренду жилья — до 30%. Такую инициативу в правительство РФ направили крупные риелторские компании.

Компенсировать плату за съемное жилье будет можно за счет возврата ранее оплаченного подоходного налога или изменения размера налоговой ставки для семей на время аренды жилья, говорится в обращении федеральной компании «Этажи», с которым ознакомились «Известия».

Письмо поступило в аппарат правительства РФ, сообщили «Известиям» в пресс-службе кабмина. Идею поддерживают в «Народном фронте».

Налоговые вычеты по аренде жилья для семейных пар — это прежде всего мера стимулирования рождаемости, сказал аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук.«Молодые семьи могут позволить себе съехать от родителей, для других повысится трудовая мобильность за счет близости к месту работы», — считает он.

Также эксперт отметил, что уменьшение расходов на аренду квартиры позволит быстрее накопить на ипотеку и поддержит спрос на строительство нового жилья. То есть мера способна оказать положительное влияние и на рынок новостроек, отметила заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Элина Ханнанова.
21
#аренда

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