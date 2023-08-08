В регионе — бум услуг доставки товаров на дом через курьеров

Липчане стали реже ходить по магазинам.

По данным Липецкстата, в первом полугодии 2023-го экономика региона переживала разнонаправленные процессы: промышленное производство росло, а сельскохозяйственное падало, на одно новое появившееся предприятие приходилось два закрытых, на похороны и на стрижки потрачены сопоставимые суммы, липчане экономили на покупках, но разорялись на доставку еды домой.



Индекс промышленного производства в Липецкой области за первые шесть месяцев года составил 103,5%. При этом важнейшая отрасль экономики, добыча полезных ископаемых, сократилась на 31,5% по сравнению с первым полугодием 2022-го. Сократился на 3,2% и выпуск продукции в обрабатывающем производстве. Производство кожи и изделий из кожи упало до 67,8% от уровня прошлого года, кокса и нефтепродуктов — до 93,6%, химических веществ и химических продуктов — до 86,2%, изделий из дерева — до 97%, мебели — до 73,5%, напитков — до 89,9%, табачных изделий —до 76,8%, лекарств — до 86,8%.



Вытащили ВРП в зеленую зону производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (рост в 4,1 раза), производство одежды (+7,6%), бумаги и бумажных изделий (+15,6%), резиновых и пластмассовых изделий (+28,9%), минеральной продукции (+4,1%), металлургия (+3,8%), компьютеров и электронных изделий (+65,3%), электрического оборудования (+74,8%), пищевых продуктов (+6,4%).



Удивительно, но упали показатели одного из двух китов, на которых держится экономика региона, — аграрного сектора. Причем сразу на 8,3% к уровню прошлого года. И это при том, что год назад сельское хозяйство по сравнению с январем-июнем 2021 года продемонстрировало рост в 105,6%.



Под урожай 2023 года в хозяйствах всех форм собственности было занято посевами сельскохозяйственных культур 1 397,8 тысяч гектаров, на 2% меньше, чем в прошлом году. На конец июня поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, по расчетам, составило 115,6 тысяч голов (на 0,3% больше, чем годом ранее), поголовье свиней — 726 тысяч (на 2,5% больше), овец и коз — 74,7 тысяч (на 1,6% меньше), птицы — 13 743 тысячи (на 1,3% больше). Однако хозяйствами всех категорий в первом полугодии произведено всего лишь 175,9 тысяч тонн скота и птицы на убой (в живом весе), или 93% к аналогичной периоду прошлого года. Молока, впрочем, от каждой коровы надоили больше на 162 килограмма (всего на круг получено 153,8 тысячи тонн молока, на 3% больше, чем в прошлом году). Каждая курица-несушка расстаралась на 146 яиц — на одно больше, чем в 22-м году, а всего их получено 422,1 млн штук.



Если говорить о демографии организаций, то за первые полгода в регионе появилось 623 новых субъекта хозяйственной деятельности, а ликвидированы были 1172. Чаще всего умирали частные компании, а рождались муниципальные. В январе-мае сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций составил 131,4 млрд рублей, — на 19,8% меньше, чем в 2022-м. 276 организаций получили прибыль, а 112 — убытки.



В январе-июне организациями всех форм собственности и населением построены 2 815 жилых помещений (368,1 тысяча кв.м) — на 1,9% больше, чем в первом полугодии 2022-го года. На первичном рынке жилья на 0,9% выросли цены на квартиры улучшенной планировки, на вторичном — на 7% на типовые квартиры.



Среднемесячная номинальная заработная плата по региону в первом полугодии составила 49 395,4 рублей (+8,9 к уровню первых шести месяцев 2022 года), средний размер пенсии — 18 728 рублей (+6,1%).



При этом официально рост платных услуг населению опережал рост доходов населения. Например, жилищно-коммунальные услуги с начала года подорожали на 14,6%, медицинские услуги — на 10,9%, а санаторно-оздоровительные — на 19,7%. Тарифы пассажирского транспорта выросли на 15,8%, плата за сотовый телефон и интернет — на 11%, билеты в театр и кино — на 9,8%. Подорожали на 7,6% услуги дошкольного воспитания, на 5,9% — общеобразовательные услуги.



Индекс потребительских цен с начала года, по мнению статистиков, вырос на 5,9%. Липецкстат считает, что упали в цене крупы и бобовые культуры (-13%), сахар-песок (-10,1%), плодоовощная продукция (-4,3%), подсолнечное масло (-3,1%), птица (-2,7%) и мясо (-0,5%). В красную зону цены ушли за счет подорожания хлеба и хлебобулочных изделий (+6,8%), макарон (+1,9%), рыбы и морепродуктов (+6,4%), молочных продуктов (+4%), сливочного масла (+5,9%), яиц (+0,3%), алкоголя (+4,9%). Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения по Липецкой области выросла с начала года на 3%.



Если говорить о промышленных товарах, то в цене упали только две позиции: телерадиотовары (-8,6%) и стройматериалы (-2,3%). Подорожали бензин (+0,3%), электротовары и другие бытовые приборы (+1,3%), обувь (+5,4%), ткани и трикотаж (+6%), одежда и белье (+6,5%), медикаменты (+7,6), табачные изделия (+11,3%). Лидер гонки цен не меняется вот уже несколько лет — моющие и чистящие средства (+31,3%).



Липчане стали экономить на покупках. В итоге с начала года жители области оставили в магазинах 162,5 млрд рублей, или 98% от того, что потратили в 2022 году. А вот оборот общественного питания вырос сразу на 6,7%. В кафе и ресторанах липчане потратили 5, 2 млрд рублей.



Удивительно, но самой востребованной услугой населения стала курьерская доставка. В регионе — самый настоящий бум этого вида деятельности. С начала года услуга доставки товаров на дом стала популярнее в два раза по сравнению с 2022 годом. Вырос по сравнению с прошлым годом на 37,6% спрос на услуги туристских агентств и сервисов бронирования жилья. В январе-июне четверть рынка платных услуг приходилось на техобслуживание и ремонт транспортных средств (1 657 млрд рублей), а 23,3% — на долю строительства и отделки жилья (1,5 млрд рублей). На парикмахеров жители региона потратили 785,2 млн рублей — почти столько же, сколько на ритуальные услуги (754,4 миллиона). Правда, значительная доля всех этих услуг оказывается в тени, так что эти суммы можно назвать условно достоверными.