Происшествия

сегодня, 15:46

Из строящегося дома украли материалы и инструменты

472
#кража
Из строящегося дома украли материалы и инструменты

41-летний подозреваемый тут же продал всё соседу потерпевшего.

В Ельце из строящегося дома украли материалы и инструменты на 11 000 рублей. В краже подозревают 41-летнего ранее судимого местного жителя.

«Подозреваемый воспользовался отсутствием владельца строящегося дома и похитил имущество, после чего продал похищенное недалеко от места преступления. Ничего неподозревающий сосед купил инструменты и стройматериалы по весьма привлекательной низкой цене», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».
472
#кража

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