Происшествия
49 минут назад
Директора фирмы обвиняют в 14 эпизодах мошенничества на 680 тысяч рублей
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По версии следствия, он получал деньги от клиентов, но не выполнял условия договора.
Советский районный суд Липецка рассмотрит уголовное дело 38-летнего директора фирмы по оптовой торговле станками, обвиняемого в 14 эпизодах мошенничества: мужчине предъявлено обвинение по 6 эпизодам по части 3 статьи 159 УК РФ и 8 эпизодам по части 5 статьи 159 УК РФ.
«По версии следствия директор фирмы разместил в интернете объявление о поставке и продаже листогибочных станков, заключал устные договора с клиентами, но не выполнял условия договора. Всего с декабря 2020 по июль 2021 года он завладел 680 тысячами рублей», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
«По версии следствия директор фирмы разместил в интернете объявление о поставке и продаже листогибочных станков, заключал устные договора с клиентами, но не выполнял условия договора. Всего с декабря 2020 по июль 2021 года он завладел 680 тысячами рублей», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
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