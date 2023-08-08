Общество

30 минут назад

Санитарные врачи отмечают у 95% отдохнувших в лагерях детей выраженный оздоровительный эффект

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#лагерь #дети
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Санитарные врачи отмечают у 95% отдохнувших в лагерях детей выраженный оздоровительный эффект

По итогам двух лагерных смен уже отдохнули более 36 тысяч детей.

В Липецкой области завершилась вторая смена летней оздоровительной кампании.

По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в период первой и второй смен работали 490 детских оздоровительных учреждений, в том числе 15 стационарных загородных лагерей, 349 лагерей с дневным пребыванием, 83 лагеря труда и отдыха, 43 палаточных лагеря.

Отдыхом и оздоровлением охвачено более 36 тысяч детей. По предварительным данным, у 95% детей отмечен выраженный оздоровительный эффект.

Сейчас в лагерях отдыхают более 3 тысяч детей.

«В лагерях проводились плановые проверки и профилактические визиты. Особое внимание уделялось вопросам организации питания, водоснабжения, мерам профилактики инфекционных заболеваний. Исследованы пробы питьевой воды, воды из водоемов в местах купания детей, воды бассейнов. Проведен контроль эффективности противоклещевых и дератизационных обработок. Проверены медицинские книжки работников лагерей. Лагеря обеспечены приборами для обеззараживания воздуха, бесконтактными термометрами, дезинфицирующими средствами, средствами индивидуальной защиты. Во всех учреждениях усилен дезинфекционный режим», — добавляют в Роспотребнадзоре.
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#лагерь #дети
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Комментарии (2)

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ё

15 минут назад
Не может быть! Сколько десятилетий титанического труда потребовалось, для того чтобы совершить столь гениальное открытие?
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А лександр

18 минут назад
Сенсационное заявление, я пожалуй соглашусь, они не далеки от истины...
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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