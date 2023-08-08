Санитарные врачи отмечают у 95% отдохнувших в лагерях детей выраженный оздоровительный эффект

По итогам двух лагерных смен уже отдохнули более 36 тысяч детей.

В Липецкой области завершилась вторая смена летней оздоровительной кампании.



По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в период первой и второй смен работали 490 детских оздоровительных учреждений, в том числе 15 стационарных загородных лагерей, 349 лагерей с дневным пребыванием, 83 лагеря труда и отдыха, 43 палаточных лагеря.



Отдыхом и оздоровлением охвачено более 36 тысяч детей. По предварительным данным, у 95% детей отмечен выраженный оздоровительный эффект.



Сейчас в лагерях отдыхают более 3 тысяч детей.



«В лагерях проводились плановые проверки и профилактические визиты. Особое внимание уделялось вопросам организации питания, водоснабжения, мерам профилактики инфекционных заболеваний. Исследованы пробы питьевой воды, воды из водоемов в местах купания детей, воды бассейнов. Проведен контроль эффективности противоклещевых и дератизационных обработок. Проверены медицинские книжки работников лагерей. Лагеря обеспечены приборами для обеззараживания воздуха, бесконтактными термометрами, дезинфицирующими средствами, средствами индивидуальной защиты. Во всех учреждениях усилен дезинфекционный режим», — добавляют в Роспотребнадзоре.