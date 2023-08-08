Происшествия

59 минут назад

Вдове сорвавшегося со столба электромонтера выплатят 800 тысяч рублей

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#производственный травматизм #несчастный случай
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Вдове сорвавшегося со столба электромонтера выплатят 800 тысяч рублей

Электромонтер ООО «Елецкий Агрокомплекс» погиб 1 августа прошлого года во время замены прожектора уличного освещения.

В Долгоруковском районе по решению суда вдове погибшего сотрудника ООО «Елецкий Агрокомплекс» выплатит компенсацию морального вреда в 800 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, 1 августа 2022 года электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО «Елецкий Агрокомплекс» во время замены прожектора уличного освещения на территории зернотока сорвался со столба, получил травму головы, потерял сознание и умер.

Вдова погибшего получает всего 16 000 рублей и в силу своего тяжёлого материального положения и состояния здоровья не могла самостоятельно обратиться в суд и обратилась за помощью в прокуратуру.

В результате с работодателя взыскали компенсацию морального вреда: прокуратура требовала выплатить миллион рублей, но суд на 200 000 рублей снизил размер компенсации.

Добавим, что в ООО «Елецкий Агрокомплекс» в прошлом году меньше чем за месяц произошли две трагедии на производстве. 7 июля 2022 года на контролера упали раздвижные (откатные) ворота ангара склада-модуля в селе Ломигоры. Мужчина погиб. Причиной его смерти стала закрытая тупая травма груди, осложнившаяся острой обильной кровопотерей, травматическим шоком. Также выяснилось, что в составе конструкции сдвижных ворот склада-модуля отсутствовали устройства безопасности, чем были нарушены требования ГОСТ 31174-2017 «Ворота металлические. Общие технические условия»).

По факту этого несчастного случая прокуратура также обратилась в суд с иском о взыскании в пользу супруги погибшего с ООО «Елецкий Агрокомплекс» компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей.
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#производственный травматизм #несчастный случай
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Комментарии (1)

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Город 48

48 минут назад
Сколько стоит человеческая жизнь?? И тут выплату уменьшили на 200 тыс. Печально
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