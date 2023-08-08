Происшествия
59 минут назад
Вдове сорвавшегося со столба электромонтера выплатят 800 тысяч рублей
Электромонтер ООО «Елецкий Агрокомплекс» погиб 1 августа прошлого года во время замены прожектора уличного освещения.
В Долгоруковском районе по решению суда вдове погибшего сотрудника ООО «Елецкий Агрокомплекс» выплатит компенсацию морального вреда в 800 000 рублей.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, 1 августа 2022 года электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО «Елецкий Агрокомплекс» во время замены прожектора уличного освещения на территории зернотока сорвался со столба, получил травму головы, потерял сознание и умер.
Вдова погибшего получает всего 16 000 рублей и в силу своего тяжёлого материального положения и состояния здоровья не могла самостоятельно обратиться в суд и обратилась за помощью в прокуратуру.
В результате с работодателя взыскали компенсацию морального вреда: прокуратура требовала выплатить миллион рублей, но суд на 200 000 рублей снизил размер компенсации.
Добавим, что в ООО «Елецкий Агрокомплекс» в прошлом году меньше чем за месяц произошли две трагедии на производстве. 7 июля 2022 года на контролера упали раздвижные (откатные) ворота ангара склада-модуля в селе Ломигоры. Мужчина погиб. Причиной его смерти стала закрытая тупая травма груди, осложнившаяся острой обильной кровопотерей, травматическим шоком. Также выяснилось, что в составе конструкции сдвижных ворот склада-модуля отсутствовали устройства безопасности, чем были нарушены требования ГОСТ 31174-2017 «Ворота металлические. Общие технические условия»).
По факту этого несчастного случая прокуратура также обратилась в суд с иском о взыскании в пользу супруги погибшего с ООО «Елецкий Агрокомплекс» компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, 1 августа 2022 года электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО «Елецкий Агрокомплекс» во время замены прожектора уличного освещения на территории зернотока сорвался со столба, получил травму головы, потерял сознание и умер.
Вдова погибшего получает всего 16 000 рублей и в силу своего тяжёлого материального положения и состояния здоровья не могла самостоятельно обратиться в суд и обратилась за помощью в прокуратуру.
В результате с работодателя взыскали компенсацию морального вреда: прокуратура требовала выплатить миллион рублей, но суд на 200 000 рублей снизил размер компенсации.
Добавим, что в ООО «Елецкий Агрокомплекс» в прошлом году меньше чем за месяц произошли две трагедии на производстве. 7 июля 2022 года на контролера упали раздвижные (откатные) ворота ангара склада-модуля в селе Ломигоры. Мужчина погиб. Причиной его смерти стала закрытая тупая травма груди, осложнившаяся острой обильной кровопотерей, травматическим шоком. Также выяснилось, что в составе конструкции сдвижных ворот склада-модуля отсутствовали устройства безопасности, чем были нарушены требования ГОСТ 31174-2017 «Ворота металлические. Общие технические условия»).
По факту этого несчастного случая прокуратура также обратилась в суд с иском о взыскании в пользу супруги погибшего с ООО «Елецкий Агрокомплекс» компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей.
Город 48