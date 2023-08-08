Общество

10 минут назад

С хозяйки немецкой овчарки отсудили в пользу троих детей 131 тысячу рублей

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#собаки #животные #дети
С хозяйки немецкой овчарки отсудили в пользу троих детей 131 тысячу рублей

Собака разодрала одежду и прокусила правое плечо 7-летнему мальчику на глазах его брата и сестры.

8 сентября 2022 года в одном из сообществ «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что 6 сентября в посёлке Новая Жизнь собака напала на 7-летнего мальчика.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, вечером 6 сентября в Новой Жизни два брата и сестра пошли гулять, и на улице Байкальской им повстречалась немецкая овчарка с ошейником. Собака бежала по улице, остановилась у детей, обнюхала их, а потом разодрала одежду и прокусила правое плечо 7-летнему мальчику. После чего двое старших детей отогнали собаку, она испугалась и убежала.

7-летний мальчик был вынужден обратиться в Липецкую областную детскую больницу, наблюдаться у хирурга, начать курс прививок от бешенства и принимать медикаменты.

Ещё в сентябре 2022 года по поручению прокуратуры области прокуратура Левобережного района Липецка провела проверку по информации в соцсети о нападении овчарки на 7-летнего ребенка овчарки. В отношении хозяйки собаки полиция возбудила дело об административном правонарушении по части 1 статьи 8.4 КоАП Липецкой области (нарушение требований общественной безопасности при содержании животных), женщину оштрафовали на 1,5 тысячи рублей.

А в 2023 году прокуратура обратилась в суд с иском к хозяйке собаки о компенсации морального и материального вреда, причиненного ребенку в результате безответственного отношения к содержанию домашнего животного.

В материальный вред включили стоимость испорченной одежды и транспортные расходы на поездки в больницу. Моральный вред потребовали возместить всем троим детям из одной семьи, испытавшим огромный стресс.

Иск был удовлетворён. Хозяйка собаки теперь должна выплатить семье 131 тысячу рублей.
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#собаки #животные #дети

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