Происшествия

сегодня, 09:41

Пожарные потушили частный дом и спасли два соседних

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#МЧС #пожар
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За минувшие сутки в Липецкой области произошли 20 пожаров.

Днем 7 августа в селе Пригородка Усманского района вспыхнул мансардный этаж жилого дома. Пожарные потушили пламя и спасали два соседних дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

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В сел Большой Самовец Грящзинского района и селе Полевые Локотцы Измалковского района сгорели по одно надворной постройке.

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Ночью 8 августа в Липецке на улице Папина горел балкон многоквартирного дома — площадь возгорания оставил один квадратный метр. Огонь потушили жильцы до прибытия пожарных.
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#МЧС #пожар
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