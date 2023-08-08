Пожарные потушили частный дом и спасли два соседних

За минувшие сутки в Липецкой области произошли 20 пожаров.



В вашем браузере отключен JavaScript

Днем 7 августа в селе Пригородка Усманского района вспыхнул мансардный этаж жилого дома. Пожарные потушили пламя и спасали два соседних дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.В сел Большой Самовец Грящзинского района и селе Полевые Локотцы Измалковского района сгорели по одно надворной постройке.Ночью 8 августа в Липецке на улице Папина горел балкон многоквартирного дома — площадь возгорания оставил один квадратный метр. Огонь потушили жильцы до прибытия пожарных.