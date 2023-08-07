В России

55 минут назад

В Роспотребнадзоре заявили о замедлении темпов снижения заболеваемости COVID-19 в РФ

22
#COVID-19

За 31-ю неделю зарегистрировано 2932 случая заболевания (за 30-ю — 2985).

В России зафиксировано замедление темпов снижения заболеваемости COVID-19, что свидетельствует о возможном изменении динамики эпидпроцесса. Соответствующие данные были озвучены на очередном селекторном совещании руководителей территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора с руководителем службы Анной Поповой.

"В ходе совещания отмечено замедление темпов снижения заболеваемости COVID-19, что свидетельствует о возможном изменении динамики эпидпроцесса. За 31-ю неделю зарегистрировано 2932 случая заболевания (за 30-ю — 2985). Преобладающими остаются геноварианты штамма "Омикрон", — говорится в сообщении ведомства.

Еще одной темой совещания стала предстоящая прививочная кампания против гриппа. Попова поручила обеспечить полную готовность к проведению иммунизации населения в строгом соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ о профилактике гриппа, ОРВИ и COVID-19 в эпидемическом сезоне 2023-2024 годов.

Также Попова заслушала доклады о ходе подчищающей иммунизации против кори. По состоянию на 4 августа в рамках подчищающей иммунизации против кори привито более 1,2 млн человек, в том числе 608 тыс. мигрантов. Руководитель Роспотребнадзора поручила активизировать прививочную кампанию в ряде субъектов РФ, а также уделить внимание информационно-разъяснительной работе с гражданами, что особенно актуально в преддверии учебного года.
22
#COVID-19

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