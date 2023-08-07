Липецк оказался на 50 месте по объему ввода жилья

Липецк занял 50 место в рейтинге РИА Новости по вводу жилья в пересчете на одного жителя. Лидерами рейтинга стали Краснодар, Новороссийск и Сочи, в конце списка находятся Мурманск, Комсомольск-на-Амуре и Магадан.

РИА Новости опубликовало рейтинг по вводу жиль в российских городах за 2022 год. При составлении рейтинга учитывалось количество введенного в прошлом году жилья в пересчете на одного жителя. В Липецке на одного человека пришлось 0,58 квадратного метра общей площади жилья, с таким показателем город оказался в середине рейтинга — на 50-м месте из 100. За год в городе введено в эксплуатацию 587,5 тысячи квадратных метров — меньше на 49,7% по сравнению с 2021 годом. Уровень обеспеченности жилплощадью на одного липчанина составил 32,7 квадратного метра.



Среди областных городов Черноземья выше Липецка в рейтинге оказались Воронеж (19 место), Тамбов (43 место). Чуть ниже расположился Курск (51 место), в конце – Белгород (84 место).



В России в 2022 году введено в эксплуатацию 102,712 миллиона квадратных метров жилья, что на 11% больше показателя предыдущего года. При этом темп роста жилищного строительства в крупнейших городах и административных центрах снизился и по сравнению с результатом прошлого года составил минус два процента.



По оценкам РИА Новости, за прошедший год больше одного квадратного метра на человека введены в 16 городах России. Лидером стал Краснодар, где по итогам 2022 года на одного жителя введено 2,47 квадратного метра. На втором месте по объему ввода жилья – Новороссийск, где в пересчете на одного жителя построено 1,97 квадратного метра. Третью строчку рейтинга занимает Сочи (1,77 квадратного метра на жителя). В конце списка оказались три города, в которых объем введенного жилья на одного жителя не превышает 0,1 квадратного метра. Меньше всего жилья введены в Мурманске (0,02 квадратного метра), Комсомольске-на-Амуре (0,08 квадратного метра) и Магадане (0,09 квадратного метра). В среднем по России в пересчете на одного жителя в 2022 году строители ввели в эксплуатацию 0,701 квадратного метра жилья.



