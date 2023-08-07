В России

17 минут назад

Верховный суд запретил проведение УЗИ без направления врача

26
#УЗИ #направление #здоровье

Суд рассмотрел жалобу пациентки, которой отказали в УЗИ в частном медучреждении без направления специалиста. Верховный суд встал на сторону Минздрава.

Верховный суд РФ запретил проводить ультразвуковое исследование (УЗИ) без направления врача или другого медицинского специалиста, - говорится в тексте судебного акта, опубликованного на официальном сайте суда.

"Доводы об излишнем обременении обращающихся за предоставлением платных медицинских услуг на том основании, что оспариваемые правовые нормы не позволяют проводить УЗИ без направления лечащего врача либо на основании выписки из медицинских документов, несостоятельны", - заключил Верховный суд, рассмотрев жалобу пациентки, которой было отказано в проведении УЗИ в частном учреждении без направления специалиста.

Своим решением Верховный суд поддержал возражения Министерства здравоохранения РФ о необходимости сохранения существующих норм для обеспечения принципов безопасности и целесообразности медицинских процедур, - передает ТАСС.

Истица полагала, что требование закона о получении предварительного медицинского направления на УЗИ ограничивает ее права. Также в иске отмечалось, что закон требует от врача, выписывающего направление, указывать место проведения процедуры, что ограничивает конкуренцию в области оказания услуг.

Министерство здравоохранения направило в суд письменные возражения, в которых заявило о необходимости сохранить существующие нормы для обеспечения принципов безопасности и целесообразности медицинских процедур. Верховный суд согласился с позицией Минздрава. Решение вступило в законную силу.


26
#УЗИ #направление #здоровье

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
17
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

В Екатеринбурге школьник зарезал 17-летнюю подругу из-за ревности
#убийство из ревности
В Екатеринбурге школьник зарезал 17-летнюю подругу из-за ревности

сегодня, 12:05

В России
Роскомнадзор может заблокировать миллионы серых сим-карт россиян
#серые сим-карты #блокировка
Роскомнадзор может заблокировать миллионы серых сим-карт россиян

сегодня, 11:21

В России
Синоптик предупредил россяин об экстремально высокой температуре
#погода #жара
1
Синоптик предупредил россяин об экстремально высокой температуре

сегодня, 10:40

В России
В Калужской области сбит беспилотник
#атака беспилотника #ВСУ
В Калужской области сбит беспилотник

сегодня, 09:58

В России
В Подмосковье горит фабрика по производству спорттоваров
В Подмосковье горит фабрика по производству спорттоваров

вчера, 16:26

В России
В Бурятии началось строительство крупнейшего в Евразии солнечного телескопа
В Бурятии началось строительство крупнейшего в Евразии солнечного телескопа

вчера, 16:21

В России