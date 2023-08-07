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Верховный суд запретил проведение УЗИ без направления врача
Суд рассмотрел жалобу пациентки, которой отказали в УЗИ в частном медучреждении без направления специалиста. Верховный суд встал на сторону Минздрава.
"Доводы об излишнем обременении обращающихся за предоставлением платных медицинских услуг на том основании, что оспариваемые правовые нормы не позволяют проводить УЗИ без направления лечащего врача либо на основании выписки из медицинских документов, несостоятельны", - заключил Верховный суд, рассмотрев жалобу пациентки, которой было отказано в проведении УЗИ в частном учреждении без направления специалиста.
Своим решением Верховный суд поддержал возражения Министерства здравоохранения РФ о необходимости сохранения существующих норм для обеспечения принципов безопасности и целесообразности медицинских процедур, - передает ТАСС.
Истица полагала, что требование закона о получении предварительного медицинского направления на УЗИ ограничивает ее права. Также в иске отмечалось, что закон требует от врача, выписывающего направление, указывать место проведения процедуры, что ограничивает конкуренцию в области оказания услуг.
Министерство здравоохранения направило в суд письменные возражения, в которых заявило о необходимости сохранить существующие нормы для обеспечения принципов безопасности и целесообразности медицинских процедур. Верховный суд согласился с позицией Минздрава. Решение вступило в законную силу.