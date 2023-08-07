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сегодня, 12:05
В Екатеринбурге школьник зарезал 17-летнюю подругу из-за ревности
На данный момент предполагаемый злоумышленник задержан.
В Свердловской области 15-летний подросток из-за ревности зарезал 17-летнюю девушку, - пишет портал Е1.
По данным издания, трагедия произошла, когда оба подростка находились в гостях на улице Надеждинской в Старой Сортировке. Школьники проживали недалеко от места убийства. Возбуждено уголовное дело, сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.
По сведениям портала, мотивом убийства послужила ревность.
По данным издания, трагедия произошла, когда оба подростка находились в гостях на улице Надеждинской в Старой Сортировке. Школьники проживали недалеко от места убийства. Возбуждено уголовное дело, сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.
По сведениям портала, мотивом убийства послужила ревность.