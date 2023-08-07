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сегодня, 12:05

В Екатеринбурге школьник зарезал 17-летнюю подругу из-за ревности

60
#убийство из ревности

На данный момент предполагаемый злоумышленник задержан.

В Свердловской области 15-летний подросток из-за ревности зарезал 17-летнюю девушку, - пишет портал Е1.

По данным издания, трагедия произошла, когда оба подростка находились в гостях на улице Надеждинской в Старой Сортировке. Школьники проживали недалеко от места убийства. Возбуждено уголовное дело, сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

По сведениям портала, мотивом убийства послужила ревность.
60
#убийство из ревности

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