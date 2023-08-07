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Роскомнадзор может заблокировать миллионы серых сим-карт россиян

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#серые сим-карты #блокировка

Роскомнадзор будет блокировать "серые" сим-карты россиян, у которых указаны неактуальные данные.

Роскомнадзор с начала августа стал требовать от операторов связи блокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными (ПД), - сообщили "Ведомостям" собеседники в двух операторах. В течение трех дней с момента получения списка номеров от регулятора компания должна уведомить абонента. После чего у него есть 15 дней, чтобы актуализировать информацию о себе на портале "Госуслуг", через приложение оператора или в салоне связи. В противном случае его номер будет заблокирован в соответствии с положениями закона "О связи".

Гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков поделился данными, согласно которым операторы сотовой связи уже в августе начали рассылать уведомления.

Речь идет о картах, которые раздаются у метро без заключения договора, или о корпоративных сим-картах, которые компании массово закупают для сотрудников.

Согласно закону "О связи", мобильный оператор обязан самостоятельно проверять достоверность сведений об абоненте до начала оказания услуг, в том числе данных о конечных пользователях услуг, если сим-карты оформлены на юридических лиц и ИП, - пояснил представитель Роскомнадзора (РКН). Это требование действует с 2018 года.

Оператор обязан подтвердить ФИО клиента, дату его рождения, данные паспорта. Такие данные могут быть предоставлены как лично (в салоне связи), так и через систему "Госуслуг" или другие госинформсистемы, пояснила преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School Александра Орехович.

Помимо того, летом 2021 года в силу вступил закон, обязывающий предпринимателей подавать сведения о конечных пользователях корпоративных сим-карт в ЕСИА. РКН получал право потребовать от оператора блокировки незарегистрированного номера.

По приблизительным оценкам, всего в обороте в РФ находится около 7 миллионов серых сим-карт.
39
#серые сим-карты #блокировка

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