Трактор и две машины горели в Липецкой области

За пятницу и выходные дни пожарные потушили 15 возгораний.

В районе пятого километра автодороги «Усмань — Студенки» днем 6 августа сгорел трактор «Челенжер», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Трактор тушили два пожарных расчета и четверо добровольцев, они не позволили огню распространиться на посадки.Два автомобиля горели в Липецке: утром 5 августа на улице Гагарина выгорел моторный отсек «ВАЗ-2115», а утром 7 августа у Комсомольского пруда сгорел моторный отсек 30-летней «Тойоты Виста».Несколько пожаров возникли в жилых домах. Вечером 5 августа в подъезде дома № 1 по улице Механизаторов в Липецке горели вещи. Пламя до приезда пожарных потушили очевидцы. Вечером 6 августа в деревне Красная Долгоруковского района сгорел жилой дом. На улице Смургиса,3 в Липецке загорелся кондиционер.