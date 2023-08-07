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Синоптик предупредил россяин об экстремально высокой температуре

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#погода #жара

В десяти регионах России наступит экстремальная жара до 43 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил россяин об экстремально высокой температуре, - передает ТАСС.

Жара до 40-43 градусов ожидает Краснодарский край, а также Астраханскую, Волгоградскую, Ростовскую области и Ставрополье в ближайшие дни, а в Белгородской, Курской, Орловской, Рязанской и Тамбовской областях температура поднимется до плюс 37 градусов, - отметил синоптик.

По его словам, на юге европейской части России будет очень высокая температура, экстремально высокая в ближайшие дни.

"В Краснодарском крае прогнозируется 39-40 градусов, в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях, Ставрополье - до 40-42 градуса, в Калмыкии - до 43 градусов. На юге Центрального федерального округа - Белгородская, Тамбовская, Курская, Орловская, Рязанская области - тоже очень высокие температуры до вторника включительно - до 36-37 градусов", - сообщил он.

Он отметил, что в этих регионах также ожидается очень высокий ультрафиолетовый индекс в ближайшие дни. В полуденные часы не следует находиться под солнечными лучами, необходимо носить солнечные очки, одежду с длинным рукавом и головные уборы, - посоветовал синоптик.

Стандарт ультрафиолетового индекса разработали Всемирная организация здравоохранения, Программа ООН по окружающей среде и Всемирная метеорологическая организация. Он указывает на потенциально возможные неблагоприятные для здоровья последствия. Для его характеристики существует шкала от 1 до 12 единиц.

При значениях индекса от трех до семи единиц специалисты рекомендуют в полуденные часы оставаться в тени, носить одежду с длинными рукавами и шляпу, а также пользоваться солнцезащитным кремом. При значениях от восьми и выше, по их оценкам, лучше всего пережидать полуденные часы в помещении.


39
#погода #жара

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