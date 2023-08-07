В России

9 минут назад

В Калужской области сбит беспилотник

13
#атака беспилотника #ВСУ

Система противовоздушной обороны оперативно уничтожила БПЛА.

Средства ПВО сбили беспилотник на востоке Калужской области, - сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем официальном Телеграм-канале.

"Сегодня в 2.30 системой ПВО в Ферзиковском районе сбит беспилотный летательный аппарат", - написал глава региона.

Он добавил, что последствий для людей и инфраструктуры нет.

Ранее, 3-го августа, военные уничтожили семь беспилотников, пытавшихся пролететь через Калужскую область.
13
#атака беспилотника #ВСУ

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