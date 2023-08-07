В России
9 минут назад
В Калужской области сбит беспилотник
Система противовоздушной обороны оперативно уничтожила БПЛА.
Средства ПВО сбили беспилотник на востоке Калужской области, - сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем официальном Телеграм-канале.
"Сегодня в 2.30 системой ПВО в Ферзиковском районе сбит беспилотный летательный аппарат", - написал глава региона.
Он добавил, что последствий для людей и инфраструктуры нет.
Ранее, 3-го августа, военные уничтожили семь беспилотников, пытавшихся пролететь через Калужскую область.
"Сегодня в 2.30 системой ПВО в Ферзиковском районе сбит беспилотный летательный аппарат", - написал глава региона.
Он добавил, что последствий для людей и инфраструктуры нет.
Ранее, 3-го августа, военные уничтожили семь беспилотников, пытавшихся пролететь через Калужскую область.