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55 минут назад

В Подмосковье горит фабрика по производству спорттоваров

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Управление МЧС по Московской области сообщило, что рядом с Дмитровом в Подмосковье произошел пожар на фабрике спортивных товаров «Леко». Об этом говорится на сайте ведомства, сообщает ТАСС.

"Около 13:00 поступило сообщение о возгорании по адресу: город Дмитров, п. Синьково, 43", - сообщили в ведомстве. Там расположена фабрика "Леко", где производятся спортивные товары.

Изначально сообщалось, что площадь пожара составляет 500 кв. м. Позднее в МЧС рассказали, что площадь пожара увеличилась вдвое.

На месте ЧП работают пожарные и спасатели. В настоящее время пожар тушат 68 человек и 14 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

В областном управлении Роспотребнадзора сообщили, что на место происшествия выехали специалисты, чтобы проверить воздух на загрязняющие вещества.
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