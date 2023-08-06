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40 минут назад
В Бурятии началось строительство крупнейшего в Евразии солнечного телескопа
Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИСЗФ СО РАН) в Республике Бурятия у границы с Монголией начал строительство крупнейшего в Евразии солнечного телескопа-коронографа, который является самым сложным и самым дорогим инструментом создаваемого в России Национального гелиогеофизического комплекса. 5 августа в основание будущего телескопа был заложен первый камень, сообщает ТАСС.
"Проектирование телескопа закончилось в прошлом году. Мы получили положительное заключение Главгосэкспертизы, разрешение на строительство. И в этом году вышло распоряжение правительства РФ о начале строительства уникального научного инструмента - солнечного телескопа. В этом году мы планируем только подготовку строительной площадки. В начале следующего года будут привлечены субподрядные организации на определенные виды работ", - рассказал первый заместитель директора ИСЗФ Сергей Олемской, уточнив, что телескоп будет самым большим в Евразии.
Объект обойдется в 36 миллиардов рублей, его планируется ввести в строй в 2030-м. Для объекта выделена площадка на территории Саянской солнечной обсерватории ИСЗФ у поселка Монды в Тункинском районе. Там возведут 42-метровую башню 120-тонного телескопа, здание для технологического оборудования, лабораторный и административный корпуса.
Главное трехметровое зеркало телескопа весом в 2,1 тонны будет изготовлено из стеклокерамического материала. Всего же оптической схемой прибора предусмотрено 13 зеркал.
"Проектирование телескопа закончилось в прошлом году. Мы получили положительное заключение Главгосэкспертизы, разрешение на строительство. И в этом году вышло распоряжение правительства РФ о начале строительства уникального научного инструмента - солнечного телескопа. В этом году мы планируем только подготовку строительной площадки. В начале следующего года будут привлечены субподрядные организации на определенные виды работ", - рассказал первый заместитель директора ИСЗФ Сергей Олемской, уточнив, что телескоп будет самым большим в Евразии.
Объект обойдется в 36 миллиардов рублей, его планируется ввести в строй в 2030-м. Для объекта выделена площадка на территории Саянской солнечной обсерватории ИСЗФ у поселка Монды в Тункинском районе. Там возведут 42-метровую башню 120-тонного телескопа, здание для технологического оборудования, лабораторный и административный корпуса.
Главное трехметровое зеркало телескопа весом в 2,1 тонны будет изготовлено из стеклокерамического материала. Всего же оптической схемой прибора предусмотрено 13 зеркал.