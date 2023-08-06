В России
53 минуты назад
В Ессентуках произошел взрыв
Ранним воскресным утром жители третьего микрорайона Ессентуков услышали взрыв. Оказалось, что произошло возгорание газово-воздушной смеси в котельной, расположенной на улице Кисловодской. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Александр Некристов, передает Российская Газета.
"Ориентировочно в 5-40 произошла аварийная ситуация на теплоцентрали на ул. Кисловодская. На месте работают все службы немедленного реагирования. Пострадавших сотрудников котельной нет. Частично повреждена вершина вытяжной трубы котельной и выбито остекление помещения", - сообщил градоначальник.
В связи с ЧП приостановлена подача горячей воды в трех социальных учреждениях и в некоторых жилых домах. "Запуск котельной будет произведен сегодня в максимально сжатые сроки", - подчеркнул мэр. По его словам, газовое оборудование не повреждено.
"Ориентировочно в 5-40 произошла аварийная ситуация на теплоцентрали на ул. Кисловодская. На месте работают все службы немедленного реагирования. Пострадавших сотрудников котельной нет. Частично повреждена вершина вытяжной трубы котельной и выбито остекление помещения", - сообщил градоначальник.
В связи с ЧП приостановлена подача горячей воды в трех социальных учреждениях и в некоторых жилых домах. "Запуск котельной будет произведен сегодня в максимально сжатые сроки", - подчеркнул мэр. По его словам, газовое оборудование не повреждено.