В России

43 минуты назад

Храм в Курской области получил повреждения после атаки беспилотника

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Взрывные устройства сброшены с украинского беспилотного летательного аппарата в городе Рыльске Курской области, повреждены окна в Покровском храме и в двух административных зданиях. Пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт, передает ТАСС.

"С украинского беспилотника сбросили в Рыльске взрывные устройства. К счастью, пострадавших нет. Повреждены окна в двух административных зданиях, выбиты стекла в Покровском храме", - написал Старовойт.

Он добавил, что на месте работают представители силовых структур и следственных органов.

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