В районах Коровино и 10-й Шахты отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 6 августа в двух районах Липецка станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители частного сектора района Коровино: улиц Индустриальной, Зоологической, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Пролетарской, Садовой – «РВК-Липецк» будет устранять утечку на водопроводе на участке по адресу: улица Индустриальная, 141. Подвоз воды будет организован по этому же адресу: улица Индустриальная, 141

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в районе 10-й Шахты – помещении детского сада по адресу: улица Одоевского, 5, в частном секторе улиц Харьковской, Винницкой, Садовой, Шахтерской, Одоевского, Рыбалко, Подсобное хозяйство, Муравьева, в котельной МУП «Липецктеплосеть». Причиной неудобств станут ремонтные работы по устранению утечки на участке по адресу: улица Муравьева, 1. Воду подвезут по заявкам потребителей.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.