Общество

сегодня, 15:36

В районах Коровино и 10-й Шахты отключат холодную воду

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#Отключения воды
В районах Коровино и 10-й Шахты отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 6 августа в двух районах Липецка станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители частного сектора района Коровино: улиц Индустриальной, Зоологической, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Пролетарской, Садовой – «РВК-Липецк» будет устранять утечку на водопроводе на участке по адресу: улица Индустриальная, 141. Подвоз воды будет организован по этому же адресу: улица Индустриальная, 141

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в районе 10-й Шахты – помещении детского сада по адресу: улица Одоевского, 5, в частном секторе улиц Харьковской, Винницкой, Садовой, Шахтерской, Одоевского, Рыбалко, Подсобное хозяйство, Муравьева, в котельной МУП «Липецктеплосеть». Причиной неудобств станут ремонтные работы по устранению утечки на участке по адресу: улица Муравьева, 1. Воду подвезут по заявкам потребителей.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.

2 133
#Отключения воды

Комментарии (2)

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Коммунист

44 минуты назад
Отключайте. У них речка и пруд рядом.
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Житель дома.

57 минут назад
Сегодня где-то около 12 часов отключили воду без всяких сообщений, подвоза воды нет. На улице 35 градусов жары, время 15:54 её так и не включили. Люди сидят без воды уже который час, и когда её включат не известно? Что рвк таким Макаром не сообщает наверное из за того что не хочет портить статистику отключений по городу? Ведь здесь её уже 8 раз копают КОМУНАЛЬНАЯ 14. Там и от трубы наверное не чего не осталось вообще. И где-то ещё 5-8 домов в таком же состоянии без воды.
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