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18 минут назад
В Тульской области женщина без прав спасла девять детей от аварии
Жительница Тульской области спасла девятерых детей от аварии, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт правительства региона.
Школьный учитель Татьяна Шуленина сопровождала детей, которые отдыхали в санатории в Анапе. На обратном пути водитель перевозившего их автомобиля потерял сознание.
"Татьяна вовремя среагировала, взяла управление машины на себя и вывезла детей в безопасное место с оживленной трассы, а также вызвала скорую для водителя. Благодаря ей в экстренной ситуации никто не пострадал", — говорится в заявлении.
По словам женщины, она не помнит, как оказалась за рулем. Несмотря на крупное телосложение мужчины, россиянка смогла оттолкнуть его и увести машину в кювет. Дети даже не поняли, что произошло. Небольшая паника началась, только когда автомобиль уже был в поле на кочках.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил представить женщину к региональной награде — медали "Честь и мужество", которую Шулениной вручат в День Тульской области и День города-героя Тулы.
Школьный учитель Татьяна Шуленина сопровождала детей, которые отдыхали в санатории в Анапе. На обратном пути водитель перевозившего их автомобиля потерял сознание.
"Татьяна вовремя среагировала, взяла управление машины на себя и вывезла детей в безопасное место с оживленной трассы, а также вызвала скорую для водителя. Благодаря ей в экстренной ситуации никто не пострадал", — говорится в заявлении.
По словам женщины, она не помнит, как оказалась за рулем. Несмотря на крупное телосложение мужчины, россиянка смогла оттолкнуть его и увести машину в кювет. Дети даже не поняли, что произошло. Небольшая паника началась, только когда автомобиль уже был в поле на кочках.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил представить женщину к региональной награде — медали "Честь и мужество", которую Шулениной вручат в День Тульской области и День города-героя Тулы.