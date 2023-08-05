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18 минут назад

В Тульской области женщина без прав спасла девять детей от аварии

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Жительница Тульской области спасла девятерых детей от аварии, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт правительства региона.

Школьный учитель Татьяна Шуленина сопровождала детей, которые отдыхали в санатории в Анапе. На обратном пути водитель перевозившего их автомобиля потерял сознание.

"Татьяна вовремя среагировала, взяла управление машины на себя и вывезла детей в безопасное место с оживленной трассы, а также вызвала скорую для водителя. Благодаря ей в экстренной ситуации никто не пострадал", — говорится в заявлении.

По словам женщины, она не помнит, как оказалась за рулем. Несмотря на крупное телосложение мужчины, россиянка смогла оттолкнуть его и увести машину в кювет. Дети даже не поняли, что произошло. Небольшая паника началась, только когда автомобиль уже был в поле на кочках.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил представить женщину к региональной награде — медали "Честь и мужество", которую Шулениной вручат в День Тульской области и День города-героя Тулы.
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