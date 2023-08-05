В России

22 минуты назад

Шесть человек пострадали в ДТП в Анапе

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Ночью 5 августа в Анапе произошло лобовое столкновение двух легковых автомашин. При этом пострадали шесть человек, среди которых есть дети 2018 и 2021 годов рождения. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Согласно предварительным данным, водитель Chevrolet совершал объезд препятствия и выехал при этом на встречную полосу. Там он столкнулся «в лоб» с автомобилем Audi.

Водителей обеих машин и их пассажиров, в том числе маленьких детей, с травмами различной степени тяжести доставили в центральную районную больницу Анапы. По факту происшествия проводится проверка.
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