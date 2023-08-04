Погода в Липецке

54 минуты назад

Завтра в Липецкой области сухо и до +33

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#жара
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Завтра в Липецкой области сухо и до +33

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области будет расти, осадки маловероятны. Среднесуточные температуры воздуха составят 24-26 градусов тепла, что на 4-6 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 августа в Липецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Ночью будет от +15 до +20 градусов, днем температура составит от +28 до +33 градусов.

В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью будет от +16 до +18 градусов, днем она составит от +29 до +31 градусов.

День 5 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +39. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2019 году – 6 градусов тепла. 

143
#жара
1

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