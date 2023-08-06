Общество

сегодня, 11:47

Итоги недели: цены

5 355
#цены #дороже/дешевле
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Итоги недели: цены

Мясо становится все дороже. На Центральном рынке существенно подорожала свинина, а в магазинах ползут вверх цены на кур.

Заканчивается очередная неделя, и мы снова обошли сетевые магазины, дискаунтеры и рынок, что выяснить, как меняются цены. Набор продуктов, цены на которые мы отслеживаем, взят из потребительской корзины. К ним прибавлены сезонные овощи и фрукты.

Корзина из дешевых продуктов практически не изменилась в цене, она выросла всего восемь рублей.



А дорогая корзина подорожала существенно — на 64 рубля. Но это из-за свинины. Один продавец на Центральном рынке попросил за килограмм мяса аж 700 рублей!



Жара, от которой сейчас плавится всё и вся, в походе за продуктами — союзник. Продавщицы домашних кур утром предлагают их по 250 рублей. Заканчивают же они торговлю примерно к 16.00. В это время скидки могут быть еще больше, так как не распроданные куры уже потеряют товарный вид.

Мы обратили внимание, что в магазинах дешевеют овощи: картофель, капуста, лук, морковь сбавили в цене по нескольку рублей с килограмма, что, конечно, не может не радовать.

На Центральном рынке стало больше помидоров. Соответственно, и цены на них упали. Килограмм можно купить уже по 50 рублей, правда, бурых.



— Он дойдет дома, красный будет! Берите любые, на выбор! — рекламирует свой товар продавец.

На прилавках уже аппетитно развесили виноград.



Сегодня нам повезло, мы увидели персики по 100 рублей за килограмм. Они, правда, были «с бочком», но цена привлекательная. А в одном из магазинов заметили молоко со скидкой в 52%. Щедрость объяснялась просто — срок годности товара подходил к концу.

Удивил хлеб из «дешевой» корзины. И белый, и черный упали в цене примерно на рубль! В «дорогой» корзине белый хлеб тоже подешевел, а цена на черный осталась прежней.

Сливочное масло жирностью 82,5%, за которым мы также приглядываем, как и на прошлой неделе продавалось за 136 рублей 90 копеек за полкило.

На прошлой неделе в одном из магазинов охлажденные куры подорожали на 20 рублей. На этой неделе в другом магазине цена выросла на 15 рублей. Хотя минимальные цены у нас не изменились (мы же обходим несколько магазинов), но тенденция, прямо скажем, нехорошая намечается.

А креативности производителей можно позавидовать. Вот небольшое ведерко под названием «сметайка», что там внутри, можно только догадываться, цены на этот продукт совсем не кусаются.


5 355
#цены #дороже/дешевле
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Комментарии (5)

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Работник

15 минут назад
Цена растут каждую неделю, а зарплаты стоят на месте. Зато Росстат пишет, что средняя за по Липецку 50т. Вот я получаю 15т грязными, бюджетный работник. Премия раз в квартал столько же. Гле мои 50???
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Фауст

22 минуты назад
Интересно, чем, как и сколько питаются ЗОЖевцы, которые отказались от мяса..?
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Прохожий

33 минуты назад
Как вы думаете для чего придумали " птичий и свиной " грипп, чтобы цены не снижались на продукцию, которая привезена из-за границы.
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Animal planet.

35 минут назад
Состав сметайки.:Сливки нормализованные, молоко обезжиренное, заменитель молочного жира (рафинированные дезодорированные растительные масла в натуральном и модифицированном виде (пальмовое масло и его фракции, подсолнечное масло), эмульгаторы Е 471, соевый лецитин, антиокислители Е320, Е 321), комплексная пищевая добавка (стабилизатор (Е1442), концентрат сывороточного белка, загуститель(Е412), закваска.
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цирк

46 минут назад
пора сажать опять дома 65-плюс ,пусть посидят месяца три и подумают ,как жить дальше, а самое главное с чем им и куда вести молодежь ,ведь они ,,накопили,, богатый опыт за это время-149 проц
ответить
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