Итоги недели: цены

Мясо становится все дороже. На Центральном рынке существенно подорожала свинина, а в магазинах ползут вверх цены на кур.

Заканчивается очередная неделя, и мы снова обошли сетевые магазины, дискаунтеры и рынок, что выяснить, как меняются цены. Набор продуктов, цены на которые мы отслеживаем, взят из потребительской корзины. К ним прибавлены сезонные овощи и фрукты.Корзина из дешевых продуктов практически не изменилась в цене, она выросла всего восемь рублей.А дорогая корзина подорожала существенно — на 64 рубля. Но это из-за свинины. Один продавец на Центральном рынке попросил за килограмм мяса аж 700 рублей!Жара, от которой сейчас плавится всё и вся, в походе за продуктами — союзник. Продавщицы домашних кур утром предлагают их по 250 рублей. Заканчивают же они торговлю примерно к 16.00. В это время скидки могут быть еще больше, так как не распроданные куры уже потеряют товарный вид.Мы обратили внимание, что в магазинах дешевеют овощи: картофель, капуста, лук, морковь сбавили в цене по нескольку рублей с килограмма, что, конечно, не может не радовать.На Центральном рынке стало больше помидоров. Соответственно, и цены на них упали. Килограмм можно купить уже по 50 рублей, правда, бурых.— Он дойдет дома, красный будет! Берите любые, на выбор! — рекламирует свой товар продавец.На прилавках уже аппетитно развесили виноград.Сегодня нам повезло, мы увидели персики по 100 рублей за килограмм. Они, правда, были «с бочком», но цена привлекательная. А в одном из магазинов заметили молоко со скидкой в 52%. Щедрость объяснялась просто — срок годности товара подходил к концу.Удивил хлеб из «дешевой» корзины. И белый, и черный упали в цене примерно на рубль! В «дорогой» корзине белый хлеб тоже подешевел, а цена на черный осталась прежней.Сливочное масло жирностью 82,5%, за которым мы также приглядываем, как и на прошлой неделе продавалось за 136 рублей 90 копеек за полкило.На прошлой неделе в одном из магазинов охлажденные куры подорожали на 20 рублей. На этой неделе в другом магазине цена выросла на 15 рублей. Хотя минимальные цены у нас не изменились (мы же обходим несколько магазинов), но тенденция, прямо скажем, нехорошая намечается.А креативности производителей можно позавидовать. Вот небольшое ведерко под названием «сметайка», что там внутри, можно только догадываться, цены на этот продукт совсем не кусаются.