Общество
сегодня, 11:47
Итоги недели: цены
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Мясо становится все дороже. На Центральном рынке существенно подорожала свинина, а в магазинах ползут вверх цены на кур.
Заканчивается очередная неделя, и мы снова обошли сетевые магазины, дискаунтеры и рынок, что выяснить, как меняются цены. Набор продуктов, цены на которые мы отслеживаем, взят из потребительской корзины. К ним прибавлены сезонные овощи и фрукты.
Корзина из дешевых продуктов практически не изменилась в цене, она выросла всего восемь рублей.
А дорогая корзина подорожала существенно — на 64 рубля. Но это из-за свинины. Один продавец на Центральном рынке попросил за килограмм мяса аж 700 рублей!
Жара, от которой сейчас плавится всё и вся, в походе за продуктами — союзник. Продавщицы домашних кур утром предлагают их по 250 рублей. Заканчивают же они торговлю примерно к 16.00. В это время скидки могут быть еще больше, так как не распроданные куры уже потеряют товарный вид.
Мы обратили внимание, что в магазинах дешевеют овощи: картофель, капуста, лук, морковь сбавили в цене по нескольку рублей с килограмма, что, конечно, не может не радовать.
На Центральном рынке стало больше помидоров. Соответственно, и цены на них упали. Килограмм можно купить уже по 50 рублей, правда, бурых.
— Он дойдет дома, красный будет! Берите любые, на выбор! — рекламирует свой товар продавец.
На прилавках уже аппетитно развесили виноград.
Сегодня нам повезло, мы увидели персики по 100 рублей за килограмм. Они, правда, были «с бочком», но цена привлекательная. А в одном из магазинов заметили молоко со скидкой в 52%. Щедрость объяснялась просто — срок годности товара подходил к концу.
Удивил хлеб из «дешевой» корзины. И белый, и черный упали в цене примерно на рубль! В «дорогой» корзине белый хлеб тоже подешевел, а цена на черный осталась прежней.
Сливочное масло жирностью 82,5%, за которым мы также приглядываем, как и на прошлой неделе продавалось за 136 рублей 90 копеек за полкило.
На прошлой неделе в одном из магазинов охлажденные куры подорожали на 20 рублей. На этой неделе в другом магазине цена выросла на 15 рублей. Хотя минимальные цены у нас не изменились (мы же обходим несколько магазинов), но тенденция, прямо скажем, нехорошая намечается.
А креативности производителей можно позавидовать. Вот небольшое ведерко под названием «сметайка», что там внутри, можно только догадываться, цены на этот продукт совсем не кусаются.
Корзина из дешевых продуктов практически не изменилась в цене, она выросла всего восемь рублей.
А дорогая корзина подорожала существенно — на 64 рубля. Но это из-за свинины. Один продавец на Центральном рынке попросил за килограмм мяса аж 700 рублей!
Жара, от которой сейчас плавится всё и вся, в походе за продуктами — союзник. Продавщицы домашних кур утром предлагают их по 250 рублей. Заканчивают же они торговлю примерно к 16.00. В это время скидки могут быть еще больше, так как не распроданные куры уже потеряют товарный вид.
Мы обратили внимание, что в магазинах дешевеют овощи: картофель, капуста, лук, морковь сбавили в цене по нескольку рублей с килограмма, что, конечно, не может не радовать.
На Центральном рынке стало больше помидоров. Соответственно, и цены на них упали. Килограмм можно купить уже по 50 рублей, правда, бурых.
— Он дойдет дома, красный будет! Берите любые, на выбор! — рекламирует свой товар продавец.
На прилавках уже аппетитно развесили виноград.
Сегодня нам повезло, мы увидели персики по 100 рублей за килограмм. Они, правда, были «с бочком», но цена привлекательная. А в одном из магазинов заметили молоко со скидкой в 52%. Щедрость объяснялась просто — срок годности товара подходил к концу.
Удивил хлеб из «дешевой» корзины. И белый, и черный упали в цене примерно на рубль! В «дорогой» корзине белый хлеб тоже подешевел, а цена на черный осталась прежней.
Сливочное масло жирностью 82,5%, за которым мы также приглядываем, как и на прошлой неделе продавалось за 136 рублей 90 копеек за полкило.
На прошлой неделе в одном из магазинов охлажденные куры подорожали на 20 рублей. На этой неделе в другом магазине цена выросла на 15 рублей. Хотя минимальные цены у нас не изменились (мы же обходим несколько магазинов), но тенденция, прямо скажем, нехорошая намечается.
А креативности производителей можно позавидовать. Вот небольшое ведерко под названием «сметайка», что там внутри, можно только догадываться, цены на этот продукт совсем не кусаются.
5 355
Работник
Фауст
Прохожий
Animal planet.
цирк