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Госдума обяжет магазины указывать стоимость за килограмм и литр
Госдума планирует рассмотреть законопроект, который обяжет торговые сети и магазины указывать стоимость за единицу измерения товара, в осеннюю сессию.
В профильном комитете по промышленности и торговле подтвердили, что законопроект будет рассмотрен в осеннюю сессию и может быть принят в первом чтении в октябре, - пишут "Известия".
Автор законопроекта и вице-спикер Госдумы Борис Чернышов сообщил, что после принятия законопроекта будет введена административная ответственность за нарушение требования. Он не пояснил, какое наказание будет грозить за это.
"Людям будет проще выбирать ту или иную марку, исходя из соображения цена—качество. Условно, два пакета молока стоят одинаково, но в одном ровно литр, а в другом 950 мл. Значит, вторая марка дороже. Но с первого взгляда это неочевидно",— заявил зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.
Обязательство магазина указывать не просто цену за товар, но и стоимость пропорционально весу, объему или количеству повысит информированность потребителей, - считает он.