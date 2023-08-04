В России

9 минут назад

В Подмосковье загорелся склад с пластиком и резиной

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#пожар #склад

На месте происшествия работают пожарные и сотрудники экстренных служб. 

Площадь пожара на складе с пластиком и резиной в подмосковной Яхроме составляет 2,5 тысяч квадратных метров, - рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"Площадь пожара достигла 2500 квадратных метров", - отметили в МЧС.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, сведения о пострадавших не поступали.

Ведомство также сообщает о пожаре в производственном цеху Подмосковья.

"В городском округе Воскресенск, на улице Московской горят 200 кв.м. нежилого здания. Эвакуированы 7 человек", - говорится в сообщении ведомства в Телеграм-канале.

Позже МЧС сообщило, что площадь пожара увеличилась до 400 кв.м. Произошло обрушение кровли. По предварительной информации, пострадавших нет. К тушению привлечено 86 человек, 24 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Прокуратура организовала проверку по факту ЧП.
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#пожар #склад

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