Мэрия Липецка этим летом выписала бизнесу 400 предостережений за мусор и бурьян на улицах

Предприниматели проигнорировали 15% таких предписаний.

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28 июня вступило в силу исключение из моратория на проверки хозяйствующих субъектов в части благоустройства. С этого дня департамент развития территории городской администрации ежедневно проверяет состояние газонов и чистоту у входов в магазины, аптеки, бары и парикмахерские. Кто-то из бизнесменов удостаивается похвалы, кто-то — порицаний, предписаний и штрафов за нарушение Правил благоустройства Липецка.Сегодня заместитель председателя департамента развития территории Татьяна Инютина с двумя руководителями управ пригласила журналистов посмотреть на контраст между социально ответственным и безответственным бизнесом в части благоустройства. Образцовым объектом стал медцентр «Мари Клиник» на проспекте Победы, 114/1.Три стороны 14-этажного дома представляют собой сплошной цветник. Администратор медцентра Вера Бочарова рассказывает, что уже более 10 лет директор Марина Горбатова делает все, чтобы у коллектива и посетителей клиники, а также у жителей многоэтажки было хорошее настроение. И, кстати, все реже жители дома бросают с балконов на ухоженные цветники окурки и иной мусор. Татьяна Инютина на такой ответственный бизнес не нахвалится. Говорит, что медцентр сам обратился в мэрию с просьбой о заключении бессрочного соглашения на содержание прилегающей территории у дома за свой счет, хотя это — компетенция в данном случае управляющей компании. Конечно, клинике пошли навстречу.Всего же по Липецку подобные договоры с городской администрацией заключили около 500 предпринимателей. Это, конечно, немного по сравнению с тысячами ИП, субъектов малого и среднего бизнеса. Поэтому мусора, бурьяна, ржавых урн, разрушенных крылечек на входах в частные организации еще пруд пруди.— Каждые две недели сотрудники управ обходят улицы города с чек-листами проверок. Если видят нарушение — принимают меры. Кому-то достаточно указать на недостатки в отношении чистоты, и они тут же наводят порядок. Кому-то нужно выписать предостережение, чтобы они зашевелились, а кого-то даже оштрафовать за нарушение Правил благоустройства Липецка, — говорит Татьяна Инютина.Медвежью услугу мэрии в этом отношении оказало правительство РФ, объявившее в марте прошлого года мораторий на проверку бизнеса. Кто-то расценил мораторий как индульгенцию на соблюдение правил чистоты и порядка на прилегающей территории.— Посмотрите на этот бурьян! Его не косили, кажется, ни разу с начала лета, — показывает Татьяна Инютина на траву по пояс и выше, которая растет у входа в магазин «Алкобренд» на углу дома №29 по улице Стаханова. — А вот и мусор, который тут тоже долго не убирали. Посмотрите на этот полный мешок, который лежит рядом с урной!Проверяющие заходят в магазин и вручают продавщице предписание о наведении порядка в течение двух недель. И предупреждают, что через 5-10 дней после истечения этого срока проверку повторят всякого предупреждения. Если мусор и бурьян останутся, то администрации магазина не миновать штрафа.С 28 июня сотрудники департамента выдали бизнесу за нарушение Правил благоустройства 400 предписаний. Исполнение 150 из них уже проверены: в 22 случаях на них не было ожидаемой реакции.