Общество

37 минут назад

Мэрия Липецка этим летом выписала бизнесу 400 предостережений за мусор и бурьян на улицах

1 175
#благоустройство

Предприниматели проигнорировали 15% таких предписаний.

28 июня вступило в силу исключение из моратория на проверки хозяйствующих субъектов в части благоустройства. С этого дня департамент развития территории городской администрации ежедневно проверяет состояние газонов и чистоту у входов в магазины, аптеки, бары и парикмахерские. Кто-то из бизнесменов удостаивается похвалы, кто-то — порицаний, предписаний и штрафов за нарушение Правил благоустройства Липецка.

Сегодня заместитель председателя департамента развития территории Татьяна Инютина с двумя руководителями управ пригласила журналистов посмотреть на контраст между социально ответственным и безответственным бизнесом в части благоустройства. Образцовым объектом стал медцентр «Мари Клиник» на проспекте Победы, 114/1.

b669468d-0e17-4ea7-9968-ea44f3102ecd.jpg

375674f3-531e-4ff8-a5e1-99b2a1d1687c.jpg

Три стороны 14-этажного дома представляют собой сплошной цветник. Администратор медцентра Вера Бочарова рассказывает, что уже более 10 лет директор Марина Горбатова делает все, чтобы у коллектива и посетителей клиники, а также у жителей многоэтажки было хорошее настроение. И, кстати, все реже жители дома бросают с балконов на ухоженные цветники окурки и иной мусор. Татьяна Инютина на такой ответственный бизнес не нахвалится. Говорит, что медцентр сам обратился в мэрию с просьбой о заключении бессрочного соглашения на содержание прилегающей территории у дома за свой счет, хотя это — компетенция в данном случае управляющей компании. Конечно, клинике пошли навстречу.

Всего же по Липецку подобные договоры с городской администрацией заключили около 500 предпринимателей. Это, конечно, немного по сравнению с тысячами ИП, субъектов малого и среднего бизнеса. Поэтому мусора, бурьяна, ржавых урн, разрушенных крылечек на входах в частные организации еще пруд пруди.

— Каждые две недели сотрудники управ обходят улицы города с чек-листами проверок. Если видят нарушение — принимают меры. Кому-то достаточно указать на недостатки в отношении чистоты, и они тут же наводят порядок. Кому-то нужно выписать предостережение, чтобы они зашевелились, а кого-то даже оштрафовать за нарушение Правил благоустройства Липецка, — говорит Татьяна Инютина.

13dccad9-b976-4e6e-9e4c-e4565a4d4057.jpg


Медвежью услугу мэрии в этом отношении оказало правительство РФ, объявившее в марте прошлого года мораторий на проверку бизнеса. Кто-то расценил мораторий как индульгенцию на соблюдение правил чистоты и порядка на прилегающей территории.

— Посмотрите на этот бурьян! Его не косили, кажется, ни разу с начала лета, — показывает Татьяна Инютина на траву по пояс и выше, которая растет у входа в магазин «Алкобренд» на углу дома №29 по улице Стаханова. — А вот и мусор, который тут тоже долго не убирали. Посмотрите на этот полный мешок, который лежит рядом с урной!

5b8bc647-f909-482b-be15-065502cc1507.jpg

743c0cf2-b09e-4559-bd7c-793e3850da25.jpg

Проверяющие заходят в магазин и вручают продавщице предписание о наведении порядка в течение двух недель. И предупреждают, что через 5-10 дней после истечения этого срока проверку повторят всякого предупреждения. Если мусор и бурьян останутся, то администрации магазина не миновать штрафа.

С 28 июня сотрудники департамента выдали бизнесу за нарушение Правил благоустройства 400 предписаний. Исполнение 150 из них уже проверены: в 22 случаях на них не было ожидаемой реакции.
1 175
#благоустройство

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ваше имя

10 минут назад
А когда администрация будет так же внимательно следить за общегородскими территориями?
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
17
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

Липецкие ветеринары обходят дворы из-за вспышки сибирской язвы в соседних областях
#животные
Липецкие ветеринары обходят дворы из-за вспышки сибирской язвы в соседних областях

сегодня, 12:01

Общество
Суд оштрафовал депутата-руководителя строительной фирмы за невовремя выплаченную зарплату
#прокуратура
19
Суд оштрафовал депутата-руководителя строительной фирмы за невовремя выплаченную зарплату

сегодня, 11:04

Общество
Отсутствие ограждения на контейнерной площадке обошлось в 250 000 рублей
#ЖКХ
6
Отсутствие ограждения на контейнерной площадке обошлось в 250 000 рублей

сегодня, 09:54

Общество
Сегодня в Липецке: на пороге большой жары, перекрытие улицы Советской и спрос на подержанные авто
#Сегодня в Липецке
6
Сегодня в Липецке: на пороге большой жары, перекрытие улицы Советской и спрос на подержанные авто

сегодня, 07:00

Общество
Липецкая вечЁрка: пьяный капитан, платные медицинские услуги и субтропическая жара
#вечЁрка #ГИМС #здравоохранение
6
Липецкая вечЁрка: пьяный капитан, платные медицинские услуги и субтропическая жара

вчера, 20:23

Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
#отключения
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду

вчера, 18:24

Общество