В России
51 минуту назад
ВСУ пытались атаковать военно-морскую базу Новороссийска
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По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, пострадавших и разрушений нет.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийска.
"Сегодня ночью Вооруженные силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск", — сообщает Минобороны.
"В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым, - сообщает министерство.
Уточняется, что дежурными средствами ПВО были уничтожены десять беспилотников.
Отмечается, что еще три беспилотника противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.
"Сегодня ночью Вооруженные силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск", — сообщает Минобороны.
"В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым, - сообщает министерство.
Уточняется, что дежурными средствами ПВО были уничтожены десять беспилотников.
Отмечается, что еще три беспилотника противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.
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