В России

51 минуту назад

ВСУ пытались атаковать военно-морскую базу Новороссийска

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#ВСУ #атака #Новороссийск
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По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, пострадавших и разрушений нет.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийска.

"Сегодня ночью Вооруженные силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск", — сообщает Минобороны.

"В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым, - сообщает министерство.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО были уничтожены десять беспилотников.

Отмечается, что еще три беспилотника противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.
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#ВСУ #атака #Новороссийск
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