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В акватории Сочи усилят меры безопасности
Власти Сочи обсудили с главами силовых ведомств "комплекс дополнительных мероприятий" по повышению уровня защищенности акватории и береговой инфраструктуры Сочи, - сообщил мэр Алексей Копайгородский в своем Телеграм-канале.
В рабочем совещании городской антитеррористической комиссии приняли участие руководители отраслевых подразделений администрации города, силовых структур, правоохранительных и надзорных органов, - сообщает сайт администрации города.
Основным вопросом заседания стал комплекс превентивных мер по повышению уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности акватории и объектов береговой инфраструктуры.
Отмечается, что комплекс причалов №№5, 6 и 7 Сочинского морского торгового порта оснащен всеми необходимыми устройствами круглосуточного контроля. На причале №7 оборудована зона досмотра пассажиров, желающих совершить морскую прогулку. Выставлены дополнительные посты охраны. Завершается монтаж периметрального ограждения.
Уточняется, что межведомственная рабочая группа совершенствует меры защиты, учитывая опыт других черноморских портовых городов. Также усиливается периметр безопасности морского порта.
Особое внимание стоит уделить комплексу причалов. На учете в Сочи стоит более 2,5 тысяч маломерных судов. Летом это популярный транспорт для прогулок и экскурсий, - отметил глава города.
Он отметил, что благодаря возможностям интеллектуальных камер видеонаблюдения системы "Купол", интегрированных в комплекс "Безопасный город", власти города держат на контроле ситуацию на пляжной полосе курорта. В целом в Сочи работают порядка 3 тысяч камер, планируется увеличить их количество.
Также принимаются все меры для безопасности жителей и гостей. Сейчас в Сочи единовременно находятся на отдыхе более 200 тысяч туристов.
"Важно обеспечить безопасность сочинцев и гостей курорта, а также стратегических объектов городской инфраструктуры для бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения. По линии городской антитеррористической комиссии будет учреждена межведомственная рабочая группа. Обеспечим взаимодействие с АТК других черноморских портовых городов страны по обмену опытом в этом вопросе", – подчеркнул глава Сочи.
В рабочем совещании городской антитеррористической комиссии приняли участие руководители отраслевых подразделений администрации города, силовых структур, правоохранительных и надзорных органов, - сообщает сайт администрации города.
Основным вопросом заседания стал комплекс превентивных мер по повышению уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности акватории и объектов береговой инфраструктуры.
Отмечается, что комплекс причалов №№5, 6 и 7 Сочинского морского торгового порта оснащен всеми необходимыми устройствами круглосуточного контроля. На причале №7 оборудована зона досмотра пассажиров, желающих совершить морскую прогулку. Выставлены дополнительные посты охраны. Завершается монтаж периметрального ограждения.
Уточняется, что межведомственная рабочая группа совершенствует меры защиты, учитывая опыт других черноморских портовых городов. Также усиливается периметр безопасности морского порта.
Особое внимание стоит уделить комплексу причалов. На учете в Сочи стоит более 2,5 тысяч маломерных судов. Летом это популярный транспорт для прогулок и экскурсий, - отметил глава города.
Он отметил, что благодаря возможностям интеллектуальных камер видеонаблюдения системы "Купол", интегрированных в комплекс "Безопасный город", власти города держат на контроле ситуацию на пляжной полосе курорта. В целом в Сочи работают порядка 3 тысяч камер, планируется увеличить их количество.
Также принимаются все меры для безопасности жителей и гостей. Сейчас в Сочи единовременно находятся на отдыхе более 200 тысяч туристов.
"Важно обеспечить безопасность сочинцев и гостей курорта, а также стратегических объектов городской инфраструктуры для бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения. По линии городской антитеррористической комиссии будет учреждена межведомственная рабочая группа. Обеспечим взаимодействие с АТК других черноморских портовых городов страны по обмену опытом в этом вопросе", – подчеркнул глава Сочи.