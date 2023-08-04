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45 минут назад

В 2022 году региональную социальную доплату к пенсии назначили 1,56 млн россиян

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#пенсии #выплаты

Региональную доплату к пенсии в прошлом году получили на 130 тысяч человек больше плана.

В прошлом году региональную социальную доплату к пенсии (РСД) назначили 1,56 млн граждан РФ — это на 130 тысяч больше, чем планировалось изначально (1,43 млн), - говорится в данных заключения Счетной палаты (СП) на исполнение федерального бюджета в 2022 году.

Уточняется, что прибавку назначают неработающим пенсионерам, чей уровень материального обеспечения ниже прожиточного минимума (ПМ) в регионе проживания. Количество россиян, получающих доплату, рассчитывается при обсуждении бюджета на будущий год, исходя из планового размера ПМ на следующие 12 месяцев, - рассказали в Минтруде. В ведомстве добавили, что в прошлом году было принято решение о внеплановой индексации ПМ с июня на 10%. Поэтому прибавку получило больше граждан, - пояснили в министерстве.

Региональная доплата была установлена в 2022 году в 28 субъектах России, - подчеркнули в Счетной палате. Там заявили: общий объем расходов на прибавки составил 66,2 млрд в прошлом году. Наибольшее число получателей было в Московской области, Санкт-Петербурге, Новосибирской области и в Красноярском крае. Средний размер прибавки составил 3540,26 рубля, рассказали в контрольном органе.

Прогнозируемое количество получателей РСД в 2023 году составляет 1,48 млн человек, - добавили в Счетной палате. Объем расходов казны в этом году предусмотрен в сумме 62,6 млрд, в бюджетах субъектов — 20,7 млрд. На 1 июля прибавку получают 1,41 млн граждан РФ, - пишут "Известия".
12
#пенсии #выплаты

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