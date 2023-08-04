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сегодня, 09:58
ЦБ РФ утвердил логотип и тарифы по операциям с цифровым рублем
Совет директоров Банка России утвердил и показал логотип цифрового рубля.
Совет директоров Банка России установил тарифы для операций с цифровыми рублями. Платежи и переводы цифровых рублей для граждан будут бесплатными. Это позволит обеспечить для них максимальную доступность операций с национальной цифровой валютой, - говорится на сайте регулятора.
В пресс-службе ЦБ пояснили, что логотип будет интегрирован в банковские мобильные приложения, через которые пользователи смогут открывать цифровые кошельки и проводить операции с новой формой национальной валюты.
Уточняется, что тариф для бизнеса за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями составит 0,3% от суммы платежа (но не более 1,5 тыс. рублей). При этом тариф для компаний, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, будет 0,2%, но не более 10 рублей. Комиссия за переводы между юридическими лицами составит 15 рублей за операцию. Эти тарифы начнут действовать с 1 января 2025 года. До этого момента установлен льготный период, когда все операции с цифровыми рублями на платформе Банка России будут проводиться бесплатно.
Каждый человек или компания смогут открыть один счет цифрового рубля (цифровой кошелек) на платформе ЦБ РФ. Сделать это можно будет бесплатно. Точно так же не нужно будет платить никаких комиссий за пополнение таких кошельков со своих банковских счетов или за операции по переводу цифровых рублей из кошельков на счета в банках.
Банк России планирует в августе начать пилот с реальными цифровыми рублями с участием ограниченного числа клиентов 13 банков. Он будет проходить в несколько этапов в 2023 и 2024 годах. Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начать постепенно с 2025 года.
Закон о внедрении цифрового рубля вступил в силу с 1 августа. Ранее сообщалось, что на август Банк России запланировал и тестовый запуск цифрового рубля, в котором примет участие ограниченный круг банков. При этом дата его широкомасштабного запуска пока неизвестна, - пишет "Российская газета".
Цифровой рубль - это третья форма рубля наряду с наличными (банкноты и монеты) и безналичными (деньги на счетах в банках, на картах). Цифровые рубли будут храниться в цифровых кошельках граждан и компаний на платформе ЦБ. Для операций и счетов цифрового рубля будут действовать требования по соблюдению банковской тайны. В цифровых рублях нельзя будет открывать вклады и получать кредиты, а также проценты по остаткам.
В пресс-службе ЦБ пояснили, что логотип будет интегрирован в банковские мобильные приложения, через которые пользователи смогут открывать цифровые кошельки и проводить операции с новой формой национальной валюты.
Уточняется, что тариф для бизнеса за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями составит 0,3% от суммы платежа (но не более 1,5 тыс. рублей). При этом тариф для компаний, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, будет 0,2%, но не более 10 рублей. Комиссия за переводы между юридическими лицами составит 15 рублей за операцию. Эти тарифы начнут действовать с 1 января 2025 года. До этого момента установлен льготный период, когда все операции с цифровыми рублями на платформе Банка России будут проводиться бесплатно.
Каждый человек или компания смогут открыть один счет цифрового рубля (цифровой кошелек) на платформе ЦБ РФ. Сделать это можно будет бесплатно. Точно так же не нужно будет платить никаких комиссий за пополнение таких кошельков со своих банковских счетов или за операции по переводу цифровых рублей из кошельков на счета в банках.
Банк России планирует в августе начать пилот с реальными цифровыми рублями с участием ограниченного числа клиентов 13 банков. Он будет проходить в несколько этапов в 2023 и 2024 годах. Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начать постепенно с 2025 года.
Закон о внедрении цифрового рубля вступил в силу с 1 августа. Ранее сообщалось, что на август Банк России запланировал и тестовый запуск цифрового рубля, в котором примет участие ограниченный круг банков. При этом дата его широкомасштабного запуска пока неизвестна, - пишет "Российская газета".
Цифровой рубль - это третья форма рубля наряду с наличными (банкноты и монеты) и безналичными (деньги на счетах в банках, на картах). Цифровые рубли будут храниться в цифровых кошельках граждан и компаний на платформе ЦБ. Для операций и счетов цифрового рубля будут действовать требования по соблюдению банковской тайны. В цифровых рублях нельзя будет открывать вклады и получать кредиты, а также проценты по остаткам.