Происшествия

сегодня, 10:21

За разбойное нападение на прохожего 26-летнему липчанину грозит до 15 лет лишения свободы

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#разбой
За разбойное нападение на прохожего 26-летнему липчанину грозит до 15 лет лишения свободы

По версии следствия, вечером 12 марта мужчина напал на прохожего в районе улицы Энергостроителей, избил его и отнял телефон и визитницу.

26-летнего липчанина будут судить по обвинению разбойном нападении на прохожего с применением насилия и причинением тяжкого вреда здоровью.

«По версии следствия, вечером 12 марта 2023 года подсудимый в районе улицы Энергостроителей подбежал к мужчине и подставил подножку, а когда потерпевший упал на землю лицом вниз, начал наносить ему ногами удары по голове и телу, после чего полез к нему в карман. Когда потерпевший схватил его за руку — подсудимый нанес ему удар в лицо, от которого мужчина перестал сопротивляться», — сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Добычей предполагаемого разбойника стал телефон марки «POCO» Х4 Pro за 23 800 рублей и визитница с банковскими и скидочными картами.

Если вина мужчины будет доказана в суде, по пункту «в» части 4 статьи 162 УК РФ ему грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.
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#разбой

Комментарии (1)

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