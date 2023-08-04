За разбойное нападение на прохожего 26-летнему липчанину грозит до 15 лет лишения свободы

По версии следствия, вечером 12 марта мужчина напал на прохожего в районе улицы Энергостроителей, избил его и отнял телефон и визитницу.

26-летнего липчанина будут судить по обвинению разбойном нападении на прохожего с применением насилия и причинением тяжкого вреда здоровью.



«По версии следствия, вечером 12 марта 2023 года подсудимый в районе улицы Энергостроителей подбежал к мужчине и подставил подножку, а когда потерпевший упал на землю лицом вниз, начал наносить ему ногами удары по голове и телу, после чего полез к нему в карман. Когда потерпевший схватил его за руку — подсудимый нанес ему удар в лицо, от которого мужчина перестал сопротивляться», — сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.



Добычей предполагаемого разбойника стал телефон марки «POCO» Х4 Pro за 23 800 рублей и визитница с банковскими и скидочными картами.



Если вина мужчины будет доказана в суде, по пункту «в» части 4 статьи 162 УК РФ ему грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.