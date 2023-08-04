Происшествия

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«КамАЗ» опрокинулся на сельской дороге, водитель погиб

4 1381
#авария #ДТП
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«КамАЗ» опрокинулся на сельской дороге, водитель погиб
3 августа около 15:15 в селе Грачевка Усманского района опрокинулся «КамАЗ» 61-летнего водителя. От полученных травм мужчина умер на месте аварии. По данным ГИБДД, он не справился с управлением грузовиком.

«3 августа на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4555 нарушений правил дорожного движения.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены семеро водителей, за неиспользование ремней безопасности –185.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 4257 случаев превышения скорости.
Также было зафиксировано 26 случаев столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших», — сообщает УГИБДД.

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#авария #ДТП
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Комментарии (4)

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Сталин

27 минут назад
Же Вас отправил на пенсию в 60.
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Местный

28 минут назад
Странно, а в правительстве и думе в 65 лет живчики все. Странно...
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й

48 минут назад
Лучше на пенсии от инсульта, чем ТАК
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Дед Митяй

52 минуты назад
Пенсия должна быть в 60 лет,как раньше.У человека уже не та внимательность,не то зрение,не тот слух.Когда жить старикам?Они умирают на работе уже.
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