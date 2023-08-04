Происшествия
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«КамАЗ» опрокинулся на сельской дороге, водитель погиб
3 августа около 15:15 в селе Грачевка Усманского района опрокинулся «КамАЗ» 61-летнего водителя. От полученных травм мужчина умер на месте аварии. По данным ГИБДД, он не справился с управлением грузовиком.
«3 августа на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4555 нарушений правил дорожного движения.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены семеро водителей, за неиспользование ремней безопасности –185.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 4257 случаев превышения скорости.
Также было зафиксировано 26 случаев столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших», — сообщает УГИБДД.
«3 августа на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4555 нарушений правил дорожного движения.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены семеро водителей, за неиспользование ремней безопасности –185.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 4257 случаев превышения скорости.
Также было зафиксировано 26 случаев столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших», — сообщает УГИБДД.
Сталин
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Дед Митяй