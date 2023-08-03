В России

17 минут назад

В России создадут сотовый оператор для госорганов

16
#сотовый оператор

На базе государственной системы информирования о ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС» планируют создать виртуальный сотовый оператор (MVNO) для обслуживания служащих органов власти. Об этом «Известиям» рассказал источник в одной из госструктур. В «Ростелекоме» отказались от комментариев. «Известия» также направили запрос в Минцифры.

По его словам, проект находится на стадии обсуждения между АО «ГЛОНАСС» (оператор ЭРА-ГЛОНАСС) и крупнейшими отечественными компаниями связи, в частности «Ростелекомом». В настоящее время ведутся и технические тестирования системы на предмет подключения к ней смартфонов госслужащих и организации голосовой связи и доступа в интернет, утверждает собеседник «Известий». 

«Мы разрабатываем ряд проектов по использованию защищенной связи, которые могут быть применены в различных отраслях. Перспективы использования технологии обсуждаем с отраслевыми компаниями», — рассказал «Известиям» генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

ЭРА-ГЛОНАСС — уникальная система в мире по своим возможностям и потенциалу, который в цифровой экономике к тому же постоянно растет, добавил отметил главный аналитик ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Андрей Ионин. Изначально в 2009–2014 годах она создавалась для решений приоритетной, но одной задачи — экстренного вызова в государственные оперативные службы для оказания помощи и спасения жизни и здоровья людей, попавших в нештатную или аварийную (ДТП) ситуацию на автодороге, указал он.

16
#сотовый оператор

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
17
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

Объем нелегального российского ПО увеличился вдвое

21 минуту назад

В России
Президент РФ поддержал идею пересадить российских чиновников на отечественные автомобили
#чиновники #автомобили
1
Президент РФ поддержал идею пересадить российских чиновников на отечественные автомобили

сегодня, 16:28

В России
В Подмосковье загорелся завод по производству аккумуляторов
#взрыв #АЗС
В Подмосковье загорелся завод по производству аккумуляторов

сегодня, 15:51

В России
Президент РФ подписал указ об обязательном страховании жизни добровольцев СВО
#СВО #страхование жизни
Президент РФ подписал указ об обязательном страховании жизни добровольцев СВО

сегодня, 15:13

В России
Число жертв крушения вертолета Ми-8 на Алтае достигло шести
#крушение вертолета
Число жертв крушения вертолета Ми-8 на Алтае достигло шести

сегодня, 14:27

В России
Умерла народная артистка Ирина Мирошниченко
#Ирина Мирошниченко
1
Умерла народная артистка Ирина Мирошниченко

сегодня, 13:39

В России