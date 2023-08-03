Общество

27 минут назад

На четырех улицах Липецка отключат холодную воду

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#отключения
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На четырех улицах Липецка отключат холодную воду

4 августа «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах города – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители четырех улиц, сообщили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Большие ключи, Трудовой – продолжатся работы по устранению утечки на водопроводе на участке по адресу: переулок Кузнечный, 20. Подвоз воды для питья и хозяйственных нужд организуют по вышеуказанным улицам. 

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 5 по проезду Сиреневому, № 8 по проспекту 60 лет СССР из-за устранения утечки на водопроводе по адресу: проезд Сиреневый, 5. Машина с водой для питья будет находиться возле дома № 8 по проспекту 60 лет СССР. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

200
#отключения
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