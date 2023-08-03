27 минут назад
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
4 августа «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах города – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители четырех улиц, сообщили в компании.
С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 5 по проезду Сиреневому, № 8 по проспекту 60 лет СССР из-за устранения утечки на водопроводе по адресу: проезд Сиреневый, 5. Машина с водой для питья будет находиться возле дома № 8 по проспекту 60 лет СССР.
После окончания работ возможно повышение мутности воды.