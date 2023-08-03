31-летний липчанин продал чужую «Ауди» и оставил деньги себе

Его осудили за растрату.

В Добринке 31-летнего липчанина приговорили к 300 часам обязательных работ за растрату чужого имущества.



Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, 23 мая 2022 года мужчина пообещал хозяину автомобиля «Ауди-100»помочь в его продаже. 22 июля подсудимый продал автомобиль за 23 500 рублей, а деньги оставил себе.



Сейчас автомобиль «Ауди-100» возвращен потерпевшему.



