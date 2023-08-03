Происшествия

59 минут назад

31-летний липчанин продал чужую «Ауди» и оставил деньги себе

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#растрата
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31-летний липчанин продал чужую «Ауди» и оставил деньги себе

Его осудили за растрату.

В Добринке 31-летнего липчанина приговорили к 300 часам обязательных работ за растрату чужого имущества.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, 23 мая 2022 года мужчина пообещал хозяину автомобиля «Ауди-100»помочь в его продаже. 22 июля подсудимый продал автомобиль за 23 500 рублей, а деньги оставил себе.

Сейчас автомобиль «Ауди-100» возвращен потерпевшему.

1 228
#растрата
1

Комментарии (1)

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не-а чё

21 минуту назад
Креативно, чё.
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