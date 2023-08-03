Происшествия

сегодня, 15:52

Битум в Замартынье разлился на площади около 300 м2

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#ДТП
Битум в Замартынье разлился на площади около 300 м2

Росприроднадзор отобрал пробы с места аварии, нанесен ли окружающей среде выяснят лабораторные исследования.

Как сообщает Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора, площадь разлива битума в результате ДТП в селе Замартынье Добровского района составила около 300 м2.

«Произведен отбор проб почвы и отхода от разлива нефтепродукта, по результатам лабораторных исследований будет дана оценка о причинении вреда окружающей среде (почве)», — сообщает управление.

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Напомним, 1 августа в селе Замартынье Добровского района съехал с дороги и опрокинулся перевозивший 27 тонн битума большегруз — автомобиль «Ивеко» с полуприцепом. По предварительным данным, водитель тягача не справился с управлением: на этом участке дороги — спуск и острый поворот.

61-летний водитель не пострадал, а вот битум из цистерны пролился на почву. 

Фото — vk.com/public198550100
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#ДТП

Комментарии (1)

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Мимо проходил

сегодня, 16:13
Так пускай этот водитель его собирает.
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