Происшествия
сегодня, 15:52
Битум в Замартынье разлился на площади около 300 м2
Росприроднадзор отобрал пробы с места аварии, нанесен ли окружающей среде выяснят лабораторные исследования.
Как сообщает Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора, площадь разлива битума в результате ДТП в селе Замартынье Добровского района составила около 300 м2.
«Произведен отбор проб почвы и отхода от разлива нефтепродукта, по результатам лабораторных исследований будет дана оценка о причинении вреда окружающей среде (почве)», — сообщает управление.
Напомним, 1 августа в селе Замартынье Добровского района съехал с дороги и опрокинулся перевозивший 27 тонн битума большегруз — автомобиль «Ивеко» с полуприцепом. По предварительным данным, водитель тягача не справился с управлением: на этом участке дороги — спуск и острый поворот.
61-летний водитель не пострадал, а вот битум из цистерны пролился на почву.
Фото — vk.com/public198550100
«Произведен отбор проб почвы и отхода от разлива нефтепродукта, по результатам лабораторных исследований будет дана оценка о причинении вреда окружающей среде (почве)», — сообщает управление.
Напомним, 1 августа в селе Замартынье Добровского района съехал с дороги и опрокинулся перевозивший 27 тонн битума большегруз — автомобиль «Ивеко» с полуприцепом. По предварительным данным, водитель тягача не справился с управлением: на этом участке дороги — спуск и острый поворот.
61-летний водитель не пострадал, а вот битум из цистерны пролился на почву.
Фото — vk.com/public198550100
Мимо проходил