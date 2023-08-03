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46 минут назад
Президент РФ поддержал идею пересадить российских чиновников на отечественные автомобили
Все чиновники в России должны ездить на отечественных автомобилях.
Госзакупки автомобилей иностранного производства для чиновников продолжаться не должны, госслужащие должны ездить на машинах российского производства, - заявил президент РФ Владимир Путин.
"Министерства, ведомства, управление делами обратились с просьбой закупки продолжить, сделать упор на по сути автомобили иностранного производства, продолжить такую практику. Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено, и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях", - отметил российский лидер в ходе встречи с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.
"Где-то будет поскромнее, чем раньше - ничего страшного. Наоборот, даже хорошо - все это чиновничество наше замечательное должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей и другой отечественной продукции", - добавил глава государства.
Он отметил, что от импорта в целом отказываться не надо, но базовые вещи должны быть ориентированы на отечественного производителя, - передает РИА Новости.
Свою позицию по вопросу госзакупок автомобилей Путин изложил в диалоге с президентом "АвтоВАЗа" Максимом Соколовым, который принимал участие в совещании наряду с вице-премьером - главой Минпромторга Денисом Мантуровым, возглавляющим совет директоров автопроизводителя. Соколов традиционно отметил необходимость корректировки регулирования в сфере закупок в пользу производителей высоколокализованных автомобилей.
"Министерства, ведомства, управление делами обратились с просьбой закупки продолжить, сделать упор на по сути автомобили иностранного производства, продолжить такую практику. Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено, и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях", - отметил российский лидер в ходе встречи с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.
"Где-то будет поскромнее, чем раньше - ничего страшного. Наоборот, даже хорошо - все это чиновничество наше замечательное должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей и другой отечественной продукции", - добавил глава государства.
Он отметил, что от импорта в целом отказываться не надо, но базовые вещи должны быть ориентированы на отечественного производителя, - передает РИА Новости.
Свою позицию по вопросу госзакупок автомобилей Путин изложил в диалоге с президентом "АвтоВАЗа" Максимом Соколовым, который принимал участие в совещании наряду с вице-премьером - главой Минпромторга Денисом Мантуровым, возглавляющим совет директоров автопроизводителя. Соколов традиционно отметил необходимость корректировки регулирования в сфере закупок в пользу производителей высоколокализованных автомобилей.