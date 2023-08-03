сегодня, 15:51
В Подмосковье загорелся завод по производству аккумуляторов
В Подмосковье у села Ачкасово возле АЗС прогремел взрыв. Очевидцы происшествия отметили, что над селом поднимается огромный столб дыма. Отмечается, что пожару присвоен второй ранг опасности.
"Взрыв прогремел возле АЗС у села Ачкасово в Воскресенком районе Подмосковья", — сообщают очевидцы ЧП в соцсетях. По из словам, на месте происшествия сейчас поднимается столб дыма.
В пресс-службе МЧС России сообщили, что возгорание произошло в цеху по производству кислородных аккумуляторов. Было эвакуировано 7 человек. О пострадавших информация не поступала.