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сегодня, 15:51

В Подмосковье загорелся завод по производству аккумуляторов

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#взрыв #АЗС

В Подмосковье у села Ачкасово возле АЗС прогремел взрыв. Очевидцы происшествия отметили, что над селом поднимается огромный столб дыма. Отмечается, что пожару присвоен второй ранг опасности.

В подмосковном селе Ачкасово начался пожар на территории завода по производству аккумуляторов, - пишут "Известия".

"Взрыв прогремел возле АЗС у села Ачкасово в Воскресенком районе Подмосковья", — сообщают очевидцы ЧП в соцсетях. По из словам, на месте происшествия сейчас поднимается столб дыма.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что возгорание произошло в цеху по производству кислородных аккумуляторов. Было эвакуировано 7 человек. О пострадавших информация не поступала.
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#взрыв #АЗС

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