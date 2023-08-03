Общество

сегодня, 14:41

В подвале хрущевки можно и брасом плавать и баттерфляем

4 486
#потоп #жилой дом
2
В подвале хрущевки можно и брасом плавать и баттерфляем

Пока коммунальные службы решают, кто должен исправить ситуацию, жильцы дома на улице Папина страдают.

Дверь в подвал дома № 1б по улице Папина открыта настежь. Никакие правила безопасности не соблюдаются.



В нос ударяет неприятный запах, из подвала вылетает туча мошек. Преодолевая отвращение, включив фонарик (света нет), спускаемся в подвал, а в нем вода.





«Здесь можно и брасом, и баттерфляем плавать. УК бездействует от слова „совсем“. Заявки оставляем и мы, и наши соседи. От воды в моей квартире плесень, а у меня двое несовершеннолетних детей, и никто не пытается помочь. Даже пальцем не шевелит! Электрический щиток в подъезде тоже оставляет желать лучшего, нам даже счётчик по учёту электроэнергии отказались менять из-за критического состояния проводки! А УК отвечает просто: Нет электриков… Возможность возникновения пожара нашу УК вовсе не касается… Дом приходит в плачевное состояние, а мы добросовестно вносим квартплату!!! После всего возникает один вопрос: А за что мы платим?», — написала GOROD48 жительница дома Алина Грибовская.

Хрущевку на Папина обслуживает управляющая компания «Маяк». В УК затопление подвала объяснили внешними причинами.

— Вода заливает подвал из-за засора в наружной системе водоотведения, входящей в зону ответственности «РВК-Липецк». Мы отправили в «РВК» заявку им на прочистку засора. Что касется электрики, то жалоб к нам не поступло, но посмотрим, проверим, — сказал генеральный директор «Маяка» Валентин Дубинин.

— Бригада на прочистку наружной канализации будет направлена уже сегодня, — пообещали в «РВК-Липецк».
4 486
#потоп #жилой дом
2

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

РВС

4 минуты назад
По городу прошла ранее проверка состояния подвалов в многоэтажках… И каков интересно результат? А он известен: никакой! Одни проверки и разговоры…
ответить

Ванька Грозный

37 минут назад
Красотища-то какая , лепота !!
ответить

Афоня

42 минуты назад
Да тут ГТО можно сдать!
ответить

Это не один такой дом .

58 минут назад
А вы думаете это один дом у этой УК? После переименования бывший ЛИПЕЦКАЯ УК они не на одни обращения жильцов не реогирует, уних даже телефон на 2 УК и дозвонится вообще не реально. Только личное присутствие ито если застанешь там кого. Поменьше надо разрешать нерадивым УК имена менять. С ПЕРЕИМЕНОВАНИЕМ СТОЛО ЕЩЁ ХУЖЕ ОТНОШЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ СО СТОРОНЫ ЭТОЙ УПРОВЛЯШКИ.
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
17
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

Выполнявшего работы на пешеходной зоне улицы Зегеля подрядчика признали недобросовестным
#УФАС
Выполнявшего работы на пешеходной зоне улицы Зегеля подрядчика признали недобросовестным

20 минут назад

Общество
Замеченного с винтовкой в заповеднике мужчину осудили за незаконное хранение оружия и боеприпасов
#оружие #боеприпасы
2
Замеченного с винтовкой в заповеднике мужчину осудили за незаконное хранение оружия и боеприпасов

сегодня, 13:33

Общество
Липецкие полицейские пришли на помощь отравившейся крысиным ядом полуторагодовалой девочке
#полиция #отравление
7
Липецкие полицейские пришли на помощь отравившейся крысиным ядом полуторагодовалой девочке

сегодня, 13:15

Общество
В Усмани уничтожили 142 бутылки спиртного
#алкоголь #спиртное
В Усмани уничтожили 142 бутылки спиртного

сегодня, 13:08

Общество
Санитарные нарушения выявлены в 72% школьных столовых и у 60% поставщиков питания
#дети #школа
7
Санитарные нарушения выявлены в 72% школьных столовых и у 60% поставщиков питания

сегодня, 11:06

Общество
Первый поплыл — инспекторы ГИМС задержали пьяного водителя катера
#МЧС #ГИМС
13
Первый поплыл — инспекторы ГИМС задержали пьяного водителя катера

сегодня, 10:46

Общество