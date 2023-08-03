В подвале хрущевки можно и брасом плавать и баттерфляем

Пока коммунальные службы решают, кто должен исправить ситуацию, жильцы дома на улице Папина страдают.

Дверь в подвал дома № 1б по улице Папина открыта настежь. Никакие правила безопасности не соблюдаются.В нос ударяет неприятный запах, из подвала вылетает туча мошек. Преодолевая отвращение, включив фонарик (света нет), спускаемся в подвал, а в нем вода.«Здесь можно и брасом, и баттерфляем плавать. УК бездействует от слова „совсем“. Заявки оставляем и мы, и наши соседи. От воды в моей квартире плесень, а у меня двое несовершеннолетних детей, и никто не пытается помочь. Даже пальцем не шевелит! Электрический щиток в подъезде тоже оставляет желать лучшего, нам даже счётчик по учёту электроэнергии отказались менять из-за критического состояния проводки! А УК отвечает просто: Нет электриков… Возможность возникновения пожара нашу УК вовсе не касается… Дом приходит в плачевное состояние, а мы добросовестно вносим квартплату!!! После всего возникает один вопрос: А за что мы платим?», — написала GOROD48 жительница дома Алина Грибовская.Хрущевку на Папина обслуживает управляющая компания «Маяк». В УК затопление подвала объяснили внешними причинами.— Вода заливает подвал из-за засора в наружной системе водоотведения, входящей в зону ответственности «РВК-Липецк». Мы отправили в «РВК» заявку им на прочистку засора. Что касется электрики, то жалоб к нам не поступло, но посмотрим, проверим, — сказал генеральный директор «Маяка» Валентин Дубинин.— Бригада на прочистку наружной канализации будет направлена уже сегодня, — пообещали в «РВК-Липецк».