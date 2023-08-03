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Президент РФ подписал указ об обязательном страховании жизни добровольцев СВО
Президент России Владимир Путин 3 августа подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев — участников специальной военной операции (СВО).
Им предоставлены страховые гарантии в виде компенсации в случае гибели или смерти в течение года после ранения, получения инвалидности или ранения, - говорится в указе.
Страховая выплата семье в случае гибели добровольца установлена в размере 3 млн 131 тыс. 729,56 рублей, при получении инвалидности - более 2,3 млн рублей инвалидам I группы, более 1,5 млн рублей - II группы, около 783 тыс. рублей - III группы. При получении тяжелого ранения или увечья размер страховой выплаты составит более 313 тыс. рублей, легкого ранения - около 78 тыс. рублей, - отмечается в документе.
Указ вступил в силу с 3 августа 2023 года и распространяется на правоотношения, возникшие с даты начала специальной военной операции (СВО) 24 февраля 2022 года. Аналогичные условия обязательного государственного страхования жизни и здоровья действуют в России для военнослужащих.
Размер компенсаций будет индексироваться одновременно с индексацией страховых выплат для военных.
Компенсация не будет выплачиваться, если страховой случай наступил из-за алкогольного или наркотического опьянения, а также в некоторых других случаях, в том числе при умышленном нанесении вреда своему здоровью. При этом, согласно документу, "в выплате компенсации не может быть отказано в случае смерти гражданина, наступившей вследствие самоубийства".