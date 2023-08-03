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Число жертв крушения вертолета Ми-8 на Алтае достигло шести
В больнице Барнаула скончалась женщина, пострадавшая при падении вертолета Ми-8 в Тюнгуре на Алтае.
Количество жертв крушения вертолета Ми-8 на Алтае выросло до шести, - сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.
В ведомстве сообщили, что в больнице скончалась 63-летняя пассажирка воздушного судна. Мужчина, также госпитализированный после катастрофы, находится в Центре термических поражений третьей горбольницы, пребывает в стабильном состоянии и получает полный объем необходимой медпомощи, - добавили в министерстве.
Ранее выжившая при крушении Ми-8 на Алтае женщина рассказала, что ее горло обожгло дымом. Она не слышала, что говорил пилот перед падением вертолета, так как они с персоналом сидели отдельно от пассажиров в кабине, - пишет "Lenta.ru".
Вертолет Ми-8 компании "АлтайАвиа" потерпел крушение днем 27 июля в районе села Тюнгур в Усть-Коксинском районе Республики Алтай близ границы с Казахстаном. При посадке воздушное судно задело линию электропередачи, упало и загорелось. На борту вертолета находилась группа эзотериков, которая летела к горе Белуха.
По предварительной версии, вертолет при посадке зацепил линию электропередачи и загорелся. На борту было 16 человек, трое из них - члены экипажа. МЧС сообщало о 4 погибших и 10 пострадавших. Троих человек санитарной авиацией доставили в соседний Алтайский край: женщину с ожогами 90-95% тела в крайне тяжелом состоянии, которая на выходных скончалась, женщину с 80% ожогами тела и мужчину с ожогами тела 40% и различными травмами.
В ведомстве сообщили, что в больнице скончалась 63-летняя пассажирка воздушного судна. Мужчина, также госпитализированный после катастрофы, находится в Центре термических поражений третьей горбольницы, пребывает в стабильном состоянии и получает полный объем необходимой медпомощи, - добавили в министерстве.
Ранее выжившая при крушении Ми-8 на Алтае женщина рассказала, что ее горло обожгло дымом. Она не слышала, что говорил пилот перед падением вертолета, так как они с персоналом сидели отдельно от пассажиров в кабине, - пишет "Lenta.ru".
Вертолет Ми-8 компании "АлтайАвиа" потерпел крушение днем 27 июля в районе села Тюнгур в Усть-Коксинском районе Республики Алтай близ границы с Казахстаном. При посадке воздушное судно задело линию электропередачи, упало и загорелось. На борту вертолета находилась группа эзотериков, которая летела к горе Белуха.
По предварительной версии, вертолет при посадке зацепил линию электропередачи и загорелся. На борту было 16 человек, трое из них - члены экипажа. МЧС сообщало о 4 погибших и 10 пострадавших. Троих человек санитарной авиацией доставили в соседний Алтайский край: женщину с ожогами 90-95% тела в крайне тяжелом состоянии, которая на выходных скончалась, женщину с 80% ожогами тела и мужчину с ожогами тела 40% и различными травмами.