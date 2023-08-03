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31 минуту назад

Умерла народная артистка Ирина Мирошниченко

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#Ирина Мирошниченко

На 82-м году жизни в реанимации скончалась актриса Ирина Мирошниченко.

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа, - рассказал ТАСС ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

"К сожалению, Ирины Петровны не стало", - сказал он.

Как заявил заместитель директора МХТ имени А. П. Чехова по связям с общественностью Вадим Верник, актриса умерла 3 августа 11:35 мск.

"О дате, месте, времени захоронения и церемонии прощания сообщим дополнительно", - добавил он.

Причина смерти не уточняется.

Ранее Верник сообщал, что актриса госпитализирована и находится в реанимации в инфекционной клинической больнице № 1 в Москве под постоянным наблюдением врачей. О госпитализации 81-летней актрисы стало известно 30 июля. По сообщениям некоторых СМИ, Мирошниченко обратилась к медикам из-за плохого самочувствия на фоне гриппа, - передает Bfm.ru.

Артистка исполнила десятки ролей в кино. Мирошниченко снималась у Андрея Тарковского в "Андрее Рублеве", в фильмах "Дядя Ваня", "Пришел солдат с фронта", "Вам и не снилось", в двух частях "Зимней вишни".
57
#Ирина Мирошниченко

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