Общество
36 минут назад
Замеченного с винтовкой в заповеднике мужчину осудили за незаконное хранение оружия и боеприпасов
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Работники заповедника пытались задержать мужчину, но тот убежал, бросив винтовку и патроны.
Усманский районный суд приговорил замеченного с винтовкой в заповеднике 60-летнего мужчину к году ограничения свободы за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.
Напомним, 27 марта сотрудники Воронежского государственного заповедника, патрулируя участки № 8 и № 21 Усманского лесничества, заметили мужчину с рюкзаком и свертком, который направлялся из леса к стоящему автомобилю «Шевроле Круз». Работникам заповедника показалось, что в свертке может находится оружие, и они решили проверить свои подозрения, приняв решение о задержании. Но, мужчина, увидев их, бросил сверток и начал убегать. Скрыться ему удалось. А в брошенном свертке, действительно, оказались мелкокалиберная винтовка с оптическим прицелом и 37 патронов.
Но убежавший усманец был опознан и позже его задержали полицейские.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, в суде было установлено, что мужчина направился в государственный природный биосферный заповедник, взяв с собой однозарядную винтовку модели «ТОЗ-8М» калибра 5,6 миллиметра и 37 патронов такого же калибра, которые ранее хранил у себя без специального разрешения.
Подсудимый вину признал и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Суд признал его виновным по части 1 статьи 222 УК РФ – незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему и назначил год ограничения свободы.
Напомним, 27 марта сотрудники Воронежского государственного заповедника, патрулируя участки № 8 и № 21 Усманского лесничества, заметили мужчину с рюкзаком и свертком, который направлялся из леса к стоящему автомобилю «Шевроле Круз». Работникам заповедника показалось, что в свертке может находится оружие, и они решили проверить свои подозрения, приняв решение о задержании. Но, мужчина, увидев их, бросил сверток и начал убегать. Скрыться ему удалось. А в брошенном свертке, действительно, оказались мелкокалиберная винтовка с оптическим прицелом и 37 патронов.
Но убежавший усманец был опознан и позже его задержали полицейские.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, в суде было установлено, что мужчина направился в государственный природный биосферный заповедник, взяв с собой однозарядную винтовку модели «ТОЗ-8М» калибра 5,6 миллиметра и 37 патронов такого же калибра, которые ранее хранил у себя без специального разрешения.
Подсудимый вину признал и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Суд признал его виновным по части 1 статьи 222 УК РФ – незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему и назначил год ограничения свободы.
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