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В РФ хотят вернуть штраф за превышение средней скорости
В России возникла задача возвращения штрафов за превышение средней скорости водителями, используя метод замера времени в пути между различными дорожными камерами.
Проект изменений в ПДД, подготовленный Минтрансом, рассматривался накануне на заседании рабочей группы "Безопасность дорожного движения" в рамках "регуляторной гильотины". В правилах появится новый термин "средняя скорость движения транспортного средства": "Значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости движения транспортных средств ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка». Уточняется п. 10.1 ПДД: водитель будет обязан вести машину как с мгновенной скоростью, не превышающей «установленного ограничения", так и со средней, не нарушая введенных лимитов.
За превышение средней скорости ГИБДД наказывала водителей и раньше, но в 2021 году прекратила. Верховный суд тогда отметил, что нельзя указывать участок дороги (а не конкретное место) в качестве места совершения правонарушения.
Министерство транспорта учло критику и разработало проект поправок к Правилам дорожного движения (ПДД). В новых правилах появится новый термин «средняя скорость движения транспортного средства».
Пункт 10.1 ПДД будет уточнен: водителю будет предписано поддерживать скорость, как мгновенную, не превышающую «установленного ограничения», так и среднюю, не нарушая введенных лимитов. В результате нововведений будут налагаться штрафы не только за превышение скорости, но и за езду слишком медленно. Движение на автомагистралях со скоростью ниже 40 км/ч будет запрещено.
В настоящее время проводятся необходимые изменения в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП). Согласно данным издания, необходимо решить проблему юрисдикции, когда участок трассы находится на территории нескольких регионов.