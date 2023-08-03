В России

сегодня, 12:54

В РФ хотят вернуть штраф за превышение средней скорости

25
#превышение средней скорости #автомобилисты

В России возникла задача возвращения штрафов за превышение средней скорости водителями, используя метод замера времени в пути между различными дорожными камерами.

Власти намерены вернуть штрафы за превышение водителями средней скорости — речь идет фактически о замере времени в пути между двумя или несколькими дорожными камерами. Подобная практика была отменена два года назад решением ГИБДД. Минтранс учел критику и разработал проект поправок к ПДД, готовит соответствующие изменения в КоАП. Нужно решить, в частности, проблему с подсудностью, когда участок трассы находится на территории нескольких регионов, - отмечают в ГИБДД. При этом вместе с лихачами могут пострадать и тихоходы: движение на автомагистрали со скоростью ниже 40 км/ч запрещено, - пишет "Ъ".

Проект изменений в ПДД, подготовленный Минтрансом, рассматривался накануне на заседании рабочей группы "Безопасность дорожного движения" в рамках "регуляторной гильотины". В правилах появится новый термин "средняя скорость движения транспортного средства": "Значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости движения транспортных средств ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка». Уточняется п. 10.1 ПДД: водитель будет обязан вести машину как с мгновенной скоростью, не превышающей «установленного ограничения", так и со средней, не нарушая введенных лимитов.

За превышение средней скорости ГИБДД наказывала водителей и раньше, но в 2021 году прекратила. Верховный суд тогда отметил, что нельзя указывать участок дороги (а не конкретное место) в качестве места совершения правонарушения.

Министерство транспорта учло критику и разработало проект поправок к Правилам дорожного движения (ПДД). В новых правилах появится новый термин «средняя скорость движения транспортного средства».

Пункт 10.1 ПДД будет уточнен: водителю будет предписано поддерживать скорость, как мгновенную, не превышающую «установленного ограничения», так и среднюю, не нарушая введенных лимитов. В результате нововведений будут налагаться штрафы не только за превышение скорости, но и за езду слишком медленно. Движение на автомагистралях со скоростью ниже 40 км/ч будет запрещено.

В настоящее время проводятся необходимые изменения в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП). Согласно данным издания, необходимо решить проблему юрисдикции, когда участок трассы находится на территории нескольких регионов.
25
#превышение средней скорости #автомобилисты

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
17
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

Умерла народная артистка Ирина Мирошниченко
#Ирина Мирошниченко
Умерла народная артистка Ирина Мирошниченко

22 минуты назад

В России
Правительство РФ внесло Норвегию в список недружественных стран
#Норвегия #недружественные страны
Правительство РФ внесло Норвегию в список недружественных стран

сегодня, 11:29

В России
Производитель кофе Jacobs выведет международные бренды с российского рынка
#Jacobs #кофе #бренды
Производитель кофе Jacobs выведет международные бренды с российского рынка

сегодня, 10:38

В России
В Калужской области система ПВО сбила 6 беспилотников
#атака беспилотников
В Калужской области система ПВО сбила 6 беспилотников

сегодня, 09:53

В России
«Ъ» сообщает о росте спроса на препараты для прерывания беременности в 1,5 раза в 2022 году
#контрацептивы #здоровье
1
«Ъ» сообщает о росте спроса на препараты для прерывания беременности в 1,5 раза в 2022 году

вчера, 16:13

В России
В Минздраве опровергли сообщения о введении в РФ платной неотложной медпомощи
#медпомощь
В Минздраве опровергли сообщения о введении в РФ платной неотложной медпомощи

вчера, 15:29

В России