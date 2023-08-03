54 минуты назад
Липецкие полицейские пришли на помощь отравившейся крысиным ядом полуторагодовалой девочке
Машина у отца девочки перегрелась, а госавтоинспекторы пересадили ребенка с мамой в патрульный автомобиль и с мигалками отвезли в больницу.
«Госавтоинспекторы пересадили ребенка с мамой в патрульный автомобиль и, используя световые и звуковые сигналы, оперативно отвезли девочку в больницу», - сообщила Ирина Волк.
Отец направил в Госавтоинспекцию УМВД России по Липецкой области благодарственное письмо: благодаря помощи полицейских, врачи успели спасти жизнь ребенка.
Спустя несколько дней полицейские встретились с семьей, поинтересовались здоровьем девочки и подарили ей и ее шестилетнему брату игрушки и книгу с правилами поведения в быту и общественных местах.
Фото, видео — mvdmedia.ru
Липчанка
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