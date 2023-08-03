Общество

54 минуты назад

Липецкие полицейские пришли на помощь отравившейся крысиным ядом полуторагодовалой девочке

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#полиция #отравление
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Машина у отца девочки перегрелась, а госавтоинспекторы пересадили ребенка с мамой в патрульный автомобиль и с мигалками отвезли в больницу.

Об очередном хорошем поступке липецких полицейских рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Как сообщает МВД-Медиа, на посту возле села Ленино Липецкого района к сотрудникам Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области Роману Агейкину и Сергею Генералову обратился за помощью водитель, полуторагодовалая дочь которого несколько минут назад отравилась крысиным ядом. Машина, на которой мужчина вез ребенка в больницу, перегрелась, а в больницу нужно было как можно скорее.

«Госавтоинспекторы пересадили ребенка с мамой в патрульный автомобиль и, используя световые и звуковые сигналы, оперативно отвезли девочку в больницу», - сообщила Ирина Волк.

Отец направил в Госавтоинспекцию УМВД России по Липецкой области благодарственное письмо: благодаря помощи полицейских, врачи успели спасти жизнь ребенка.

Спустя несколько дней полицейские встретились с семьей, поинтересовались здоровьем девочки и подарили ей и ее шестилетнему брату игрушки и книгу с правилами поведения в быту и общественных местах.

Фото, видео — mvdmedia.ru
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#полиция #отравление
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Комментарии (2)

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Липчанка

2 минуты назад
Спасибо им огромное за человечность и спасение жизни!!!
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Ну

13 минут назад
Слава ГАИ!
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