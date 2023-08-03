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сегодня, 11:29

Правительство РФ внесло Норвегию в список недружественных стран

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#Норвегия #недружественные страны

Теперь для норвежской дипмиссии ограничена возможность нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений работников, находящихся на территории России.

Правительство России включило Королевство Норвегия в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом, - говорится на сайте кабмина.

Уточняется, что мера предпринята в рамках реализации указа президента "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств". Указ предполагает ограничение вплоть до полного запрета для недружественных стран возможности нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений работников из числа лиц, находящихся на территории России, - говорится в сообщении правительства.

В перечне, утверждаемом правительством, помимо названий стран указывается количество физлиц, находящихся на территории России, с которыми дипмиссии недружественных стран, их консульские учреждения, представительства госорганов и госучреждений могут заключать трудовые договоры. Так, согласно новому распоряжению, за Норвегией закреплён лимит в 27 человек.

Ранее, в мае 2021 года, ограничения были введены в отношении дипмиссий США и Чехии, а в июле 2022 года – в отношении дипмиссий Греции, Дании, Словении, Хорватии и Словакии.

Отмечается, что утверждённый правительством перечень не является окончательным и с учётом продолжающихся враждебных действий иностранных государств, направленных против российских представительств за рубежом, может расширяться.
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#Норвегия #недружественные страны

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