Общество

сегодня, 11:06

Санитарные нарушения выявили в 72% школьных столовых и у 60% поставщиков питания

2 389
#дети #школа
4
Санитарные нарушения выявили в 72% школьных столовых и у 60% поставщиков питания

Скоро в школу: управлением Роспотребнадзора внесено предложение внедрить программу «Школьное молоко» и создать в Липецке сырьевую базовую столовую.

По итогам минувшего учебного года охват школьников горячим питанием в Липецкой области составил 95,4%, при этом все ученики начальных классов были обеспечены бесплатным горячим питанием.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, большинство школ самостоятельно организуют весь процесс: от закупки продуктов до приготовления блюд. В 103 школах услугу оказывали 8 организаций сферы общественного питания.

В минувшем учебном году были проверены все школы области, операторы, обеспечивающие школьников питанием по аутсорсингу, а также поставщики продуктов питания. В результате санитарные нарушения были выявлены в 72% школ и у 60% поставщиков: преобладали нарушения требований к содержанию помещений, посуды, инвентаря, соблюдению поточности технологического процесса. За санитарные нарушения назначено 324 административных наказаний.

«В ходе проверок в школах отобрано и исследовано 396 проб пищевых продуктов, более 1600 проб готовых блюд. По результатам лабораторных исследований 2 пробы пищевых продуктов не соответствовали нормативным требованиям. Продукты ненадлежащего качества были сняты с реализации, приняты административные меры к поставщикам. Доля проб готовых блюд, не отвечающих нормативам по микробиологическим показателям, составила 1,7%, по калорийности – 2,4%», — отмечают в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области.

Санитарные врачи отмечают, что рационы питания школьников стали более разнообразными, а в большинстве школ из меню исключены колбасные и мучные кулинарные изделия, снижено количество соли и сахара. При этом в рационах питания школьников недостаточно молока и молочных продуктов: управлением Роспотребнадзора внесено предложение в правительство области внедрить программу «Школьное молоко». Также в отдельных школах пищеблоки недостаточно обеспечены современным технологическим и холодильным оборудованием, не имеют полного набора производственных цехов.

«Для повышения безопасности и качества питания в школах Липецка управление Роспотребнадзора считает необходимым создание сырьевой базовой столовой, которая позволит исключить первичную обработку продуктов (мяса, рыбы, овощей) на каждом школьном пищеблоке, обеспечить эффективный контроль за качеством поступающих продуктов, повысить санитарно-эпидемиологическую надежность школьных столовых», — добавляют в ведомстве.

2 389
#дети #школа
4

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость.

сегодня, 11:40
Недовно показанный рацион зоопарка не сравнить с бурдой школьного обеда.
ответить

Медуница

сегодня, 11:13
Теперь еще в НашПотребНадзор покажут и забудут.
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
17
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

Первый поплыл — инспекторы ГИМС задержали пьяного водителя катера
#МЧС #ГИМС
10
Первый поплыл — инспекторы ГИМС задержали пьяного водителя катера

сегодня, 10:46

Общество
Сегодня в Липецке: сколько стоит собрать ребёнка в школу и родители найдут работу выпускникам вузов
#Сегодня в Липецке
34
Сегодня в Липецке: сколько стоит собрать ребёнка в школу и родители найдут работу выпускникам вузов

сегодня, 07:00

Общество
Поздравить липчанку со 100-летием сегодня пришли около 30 человек
#долгожители
8
Поздравить липчанку со 100-летием сегодня пришли около 30 человек

вчера, 20:33

Общество
Липецкая вечЁрка: десантники под дождем, ремонт второй половины Сокольского моста, и жуткое облако
#вечЁрка #День ВДВ #мост
3
Липецкая вечЁрка: десантники под дождем, ремонт второй половины Сокольского моста, и жуткое облако

вчера, 20:23

Общество
Понижение давления в водопроводах возможно на левом берегу, в юго-западе и центре Липецка
#отключения
12
Понижение давления в водопроводах возможно на левом берегу, в юго-западе и центре Липецка

вчера, 20:17

Общество
3 августа по маршруту №8«О» запускаются дополнительные рейсы
#общественный транспорт
17
3 августа по маршруту №8«О» запускаются дополнительные рейсы

вчера, 17:54

Общество