Санитарные нарушения выявили в 72% школьных столовых и у 60% поставщиков питания

Скоро в школу: управлением Роспотребнадзора внесено предложение внедрить программу «Школьное молоко» и создать в Липецке сырьевую базовую столовую.

По итогам минувшего учебного года охват школьников горячим питанием в Липецкой области составил 95,4%, при этом все ученики начальных классов были обеспечены бесплатным горячим питанием.



Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, большинство школ самостоятельно организуют весь процесс: от закупки продуктов до приготовления блюд. В 103 школах услугу оказывали 8 организаций сферы общественного питания.



В минувшем учебном году были проверены все школы области, операторы, обеспечивающие школьников питанием по аутсорсингу, а также поставщики продуктов питания. В результате санитарные нарушения были выявлены в 72% школ и у 60% поставщиков: преобладали нарушения требований к содержанию помещений, посуды, инвентаря, соблюдению поточности технологического процесса. За санитарные нарушения назначено 324 административных наказаний.



«В ходе проверок в школах отобрано и исследовано 396 проб пищевых продуктов, более 1600 проб готовых блюд. По результатам лабораторных исследований 2 пробы пищевых продуктов не соответствовали нормативным требованиям. Продукты ненадлежащего качества были сняты с реализации, приняты административные меры к поставщикам. Доля проб готовых блюд, не отвечающих нормативам по микробиологическим показателям, составила 1,7%, по калорийности – 2,4%», — отмечают в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области.



Санитарные врачи отмечают, что рационы питания школьников стали более разнообразными, а в большинстве школ из меню исключены колбасные и мучные кулинарные изделия, снижено количество соли и сахара. При этом в рационах питания школьников недостаточно молока и молочных продуктов: управлением Роспотребнадзора внесено предложение в правительство области внедрить программу «Школьное молоко». Также в отдельных школах пищеблоки недостаточно обеспечены современным технологическим и холодильным оборудованием, не имеют полного набора производственных цехов.



«Для повышения безопасности и качества питания в школах Липецка управление Роспотребнадзора считает необходимым создание сырьевой базовой столовой, которая позволит исключить первичную обработку продуктов (мяса, рыбы, овощей) на каждом школьном пищеблоке, обеспечить эффективный контроль за качеством поступающих продуктов, повысить санитарно-эпидемиологическую надежность школьных столовых», — добавляют в ведомстве.



